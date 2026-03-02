Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Як насправді реагує Росія?

Кремлівський диктатор Володимир Путін 1 березня висловив співчуття президенту Ірану Масуду Пезешкіану з приводу загибелі Хаменеї, членів його родини та кількох іранських чиновників внаслідок американо-ізраїльських ударів.

Путін назвав смерть аятоли "вбивством", скоєним у "цинічний спосіб", але не згадав прямо ані про Сполучені Штати, ані про Ізраїль.

Тим часом Міністерство закордонних справ Росії виступило з аналогічною заявою, назвавши удари порушенням міжнародного права. У відомстві також розкритикували Вашингтон і Тель-Авів за проведення атак після нещодавніх спроб переговорів з Іраном та заявили, що ці дії загрожують регіональній і глобальній стабільності.

Крім того, МЗС звинуватило Ізраїль у тому, що той нібито раніше запевняв Росію у відсутності намірів здійснювати збройну агресію проти Ірану.

Голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький та перший заступник голови цього комітету Олексій Чепа, які зазвичай транслюють позицію Кремля для внутрішньої аудиторії, також розкритикували дії США та закликали Раду Безпеки ООН і міжнародну спільноту втрутитися, щоб зупинити удари.

Типові заяви Москви із засудженням ударів по Ірану підкреслюють обмежені можливості Росії підтримати Тегеран і асиметричний характер російсько-іранських відносин,

– зазначили в ISW.

Під час війни в червні 2025 року Росія вже виступала з подібними заявами, однак не змогла надати Ірану суттєвої допомоги для захисту від ізраїльських, а згодом і американських атак.

За словами аналітиків, повномасштабна війна Росії проти України обмежує її здатність надавати Ірану військову підтримку. Це також свідчить про те, що з часом Москва стала менш залежною від Ірану, налагодивши власне виробництво значної частини раніше імпортованих компонентів, і водночас значно більше покладається на підтримку Північної Кореї.

Кремль змушений балансувати між збереженням відносин із союзниками, зокрема з Іраном, і спробами перезавантажити відносини зі США на власних умовах, у тому числі намагаючись уникнути нових американських санкцій,

– підсумували аналітики ISW.

Що відбувається в Ірані?