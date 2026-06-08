Про це повідомляє CNN та Sky News.
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Іран призупинив військові дії проти Ізраїлю
Іранські військові заявили, що Збройні сили Ісламської Республіки, підтримуючи "пригноблений народ Лівану", нібито завдали болісної відповіді Ізраїлю.
Якщо агресія та ворожі дії продовжуватимуться, зокрема на півдні Лівану, будуть вжиті набагато суворіші та нищівні заходи, ніж раніше,
– йдеться у повідомленні.
Канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю 8 червня заявила міністрам уряду, що країна "не прийме спроби режиму Тегерана створити нове рівняння", за яким удари по цілях "Хезболли" в Бейруті нібито мають супроводжуватися атаками Ірану по ізраїльських населених пунктах.
"Ми продовжуватимемо діяти по всьому Лівану, за необхідності, щоб усунути терористичну загрозу "Хезболли" для наших громадян", – зазначають іранські військові.
Зауважимо, що заява Ірану про припинення вогню пролунала після заклику Дональда Трампа до сторін негайно припинити бойові дії на тлі нової хвилі атак, які загрожують переговорам про можливе перемир'я на Близькому Сході.
Фінальні переговори щодо "миру" тривають, залежно від невігластва чи дурості, які можуть їм завадити. Блокада залишатиметься чинною та діятиме в повній силі, доки не буде досягнуто "Остаточної угоди". Це має відбутись швидко,
– написав він на Truth Social.
Корпус вартових ісламської революції заявив, що авіаудари по Ізраїлю можуть тривати протягом тижня, тоді як офіційної реакції з боку Ізраїлю наразі не було.
Цікаво, що Трамп тижнями сигналізував про близькість попередньої угоди щодо припинення війни, однак наразі цього не сталось.