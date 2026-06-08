"Ми продовжуватимемо діяти по всьому Лівану, за необхідності, щоб усунути терористичну загрозу "Хезболли" для наших громадян", – зазначають іранські військові.

Зауважимо, що заява Ірану про припинення вогню пролунала після заклику Дональда Трампа до сторін негайно припинити бойові дії на тлі нової хвилі атак, які загрожують переговорам про можливе перемир'я на Близькому Сході.

Фінальні переговори щодо "миру" тривають, залежно від невігластва чи дурості, які можуть їм завадити. Блокада залишатиметься чинною та діятиме в повній силі, доки не буде досягнуто "Остаточної угоди". Це має відбутись швидко,

– написав він на Truth Social.

Корпус вартових ісламської революції заявив, що авіаудари по Ізраїлю можуть тривати протягом тижня, тоді як офіційної реакції з боку Ізраїлю наразі не було.

Цікаво, що Трамп тижнями сигналізував про близькість попередньої угоди щодо припинення війни, однак наразі цього не сталось.