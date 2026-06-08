Об этом сообщает CNN и Sky News.

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Иран приостановил военные действия против Израиля

Иранские военные заявили, что Вооруженные силы Исламской Республики, поддерживая "угнетенный народ Ливана", якобы нанесли болезненный ответ Израилю.

Если агрессия и враждебные действия будут продолжаться, в частности на юге Ливана, будут приняты гораздо более строгие и сокрушительные меры, чем раньше,
– говорится в сообщении.

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Канцелярия премьер-министра Израиля 8 июня заявила министрам правительства, что страна "не примет попытки режима Тегерана создать новое уравнение", по которому удары по целям "Хезболлы" в Бейруте якобы должны сопровождаться атаками Ирана по израильским населенным пунктам.

"Мы будем продолжать действовать по всему Ливану, при необходимости, чтобы устранить террористическую угрозу "Хезболлы" для наших граждан", – отмечают иранские военные.

Заметим, что заявление Ирана о прекращении огня прозвучало после призыва Дональда Трампа к сторонам немедленно прекратить боевые действия на фоне новой волны атак, которые угрожают переговорам о возможном перемирии на Ближнем Востоке.

Финальные переговоры по "миру" продолжаются, в зависимости от невежества или глупости, которые могут им помешать. Блокада будет оставаться в силе и действовать в полной силе, пока не будет достигнуто "Окончательное соглашение". Это должно произойти быстро,
– написал он на Truth Social.

Корпус стражей исламской революции заявил, что авиаудары по Израилю могут продолжаться в течение недели, тогда как официальной реакции со стороны Израиля пока не было.

Интересно, что Трамп неделями сигнализировал о близости предварительного соглашения о прекращении войны, однако пока этого не произошло.

Напомним, 7 июня Иран впервые за 2 месяца атаковал Израиль ракетами. Вероятно, это произошло после того, как Израиль ударил по южным пригородам Бейрута, которые контролирует группировка "Хезболла".

8 июня утром Иран снова атаковал Израиль ракетами. Звуки перехватов иранских ракет слышали над Иерусалимом.

Впоследствии в Израиле подтвердили проведение воздушной операции в Иране. Там заявили об атаках на военные объекты в западной и центральной частях страны. Взрывы прогремели в Тегеране, Тебризе и Исфахане.