Об этом пишут CNN, Reuters и Армия обороны Израиля.

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Что атаковал Израиль в Иране утром 8 июня?

Армия обороны Израиля подтвердила проведение воздушной операции в Иране, заявив об атаках на военные объекты в западной и центральной частях страны.

По данным иранского Корпуса стражей исламской революции, во время ударов Израиль применил авиационные баллистические ракеты. Взрывы прогремели в Тегеране, Тебризе и Исфахане.

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В Иране в результате израильской атаки вспыхнул пожар / Видео с аккаунта @APA_agentliyi в соцсети Х

İsrail Müdafiə Qüvvələri İranda hərbi hədəflərə zərbələr endirib.



Bu barədə İsrailin “The Times of Israel” nəşri məlumat yayıb.



Məlumata əsasən, bu əməliyyat İsrailə raketlərin atılmasından sonra həyata keçirilib.#Израиль #Иран pic.twitter.com/pNQDNzXznY - APA İnformasiya Agentliyi (@APA_agentliyi) 8 июня, 2026

Посол Израиля в США Ехиэль Лейтер сообщил, что целями операции стали иранские ракетные пусковые установки класса "земля – земля" и другие военные объекты, не связанные с энергетической инфраструктурой.

Ни одна уважающая себя, страна в мире, не потерпит такой атаки. Так же и Израиль,

– заявил дипломат.

По его словам, решение об ударах было принято после того, как Иран выпустил по территории Израиля баллистические ракеты.

В то же время иранские медиа сообщили об ударе по нефтехимическому комплексу Karun в городе Бандар-е-Махшар. По информации местных властей, часть объекта была повреждена, а работников эвакуировали.

Израиль мог атаковать нефтехимический завод в Иране / Видео с аккаунта @Osinttechnical в соцсети Х

Кадры дыма, поднимающегося с иранского нефтехимического предприятия в городе Бандар-э-Махшахр сегодня утром после израильского авиаудара.



Это первый иранский нефтехимический объект, разбомбленный после прекращения огня. pic.twitter.com/ZuDOxjVr17 - OSINTtechnical (@Osinttechnical) 8 июня, 2026

Также на фоне израильских обстрелов все рейсы в аэропорту Мехрабад в Тегеране были отменены.

Как Тегеран ответил на израильскую атаку?

После израильской атаки Иран утром 8 июня снова запустил ракеты в сторону Израиля. Израильские военные заявили, что системы противовоздушной обороны были привлечены для перехвата угроз.

Старший советник верховного лидера Ирана также предупредил, что в случае дальнейшей эскалации Тегеран может прибегнуть к блокированию Баб-эль-Мандебского пролива – одного из ключевых морских маршрутов мировой торговли.

Кроме того, спикер иранского парламента Мохаммед Бакер Калибаф заявил, что американские военные базы и израильские объекты могут рассматриваться как законные цели в ответ на действия Израиля.

Корреспондент CNN Орен Либерманн сообщил, что слышал звуки перехватов иранских ракет над Иерусалимом. Экстренные службы также выезжали на места возможного падения обломков на Западном берегу реки Иордан.

В Иерусалиме видели дым после атаки иранскими ракетами / Видео с аккаунта @TelegraphPak в соцсети Х

BREAKING:



Иранская баллистическая ракета ударила по Иерусалиму, Израиль. pic.twitter.com/O2H6Cn4nq6 - The Pakistan Telegraph (@TelegraphPak) 8 июня, 2026

В службе скорой помощи Magen David Adom отметили, что медики оказывали помощь нескольким людям, которые получили легкие травмы при перемещении в укрытия. В то же время информации о погибших в результате последней атаки не поступало.

В 09:30 Армия обороны Израиля снова сообщила, что зафиксировала ракеты, которые выпустил Иран накануне.

Почему Трамп призвал Нетаньяху воздержаться от ответа по Ирану?

Накануне президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По информации Axios, американский лидер призвал израильского премьера не наносить новых ударов по Ирану, поскольку Вашингтон находится на финальном этапе переговоров по возможной сделки с Тегераном.

Это не будет иметь никакого влияния на сделку. Я решаю. Я решаю все вопросы. Он (Нетаньяху – 24 Канал) не решает,

– заявил Трамп в интервью Financial Times.

В то же время американский президент подчеркнул, что несмотря на новый виток боевых действий все еще считает достижимой более широкую договоренность о прекращении конфликта.

Напомним, 7 июня Иран впервые за 2 месяца атаковал Израиль ракетами. По данным международных СМИ, поводом для атаки стали недавние израильские удары по южным пригородам Бейрута, которые контролирует группировка "Хезболла".

После атаки израильские чиновники заявили, что Тель-Авив обязательно ответит на ракетную атаку.