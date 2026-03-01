Зокрема, про це повідомляє іранська інформаційна агенція IRNA. Державні ЗМІ не лише визнають смерть свого духовного лідера, а і підтверджують, що він загинув "унаслідок ізраїльсько-американської атаки".

Що розповідають іранські медіа про смерть Хаменеї?

Державна телекомпанія IRIB у своєму ефірі заявила, що верховний лідер Ірану прийняв мученицьку смерть.

Водночас низка державних ЗМІ повідомляють, що Хаменеї загинув на своєму робочому місці в Офісі лідера.

"У момент своєї мученицької смерті він виконував свої обов'язки та був на своєму робочому місці. Цей боягузливий напад стався рано вранці суботи, 28 лютого", – пише інформаційна агенція Mehr.

IRNA також повідомила, що в Ірані у зв'язку зі смертю "вождя революції" оголосили 40-денний траур і 7 днів вихідних.