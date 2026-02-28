У телефонному коментарі NBC News Дональд Трамп заявив, що під час ударів по Ірану 28 лютого було знищено "велику кількість керівництва".

Як Трамп відреагував на ймовірну загибель Алі Хаменеї?

За словами американського лідера, усього по Ірану було завдано три удари за останні 24 години. Під час них якраз і було зліквідовано багато іранських керівників.

Трамп не уточнив, про яку кількість представників керівництва Ірану йдеться. Він лише додав, що йдеться не лише про двох людей. Ймовірно, під "двома людьми" політик мав на увазі аятолу Алі Хаменеї та президента країни Масуда Пезешкяна.

На запитання, хто замінить верховного лідера Ірану аятоллу Алі Хаменеї, Трамп жартома відповів: "Не знаю, але колись вони подзвонять мені і запитають, кого я хотів би бачити".

Нагадаємо, що раніше в Ізраїлі заявили про ліквідацію Хаменеї. Зокрема, прем'єр Бенямін Нетаньягу сказав, що є багато ознак, які вказують на те, що аятола – мертвий. ЗМІ пишуть, що верховний лідер загинув вранці після удару по його резиденції, на яку було скинуто 30 бомб. Зазначається також, що тіло Хаменеї вже знайшли.

Тим часом в Ірані заперечують загибель Хаменеї. Там кажуть, що він, а також президент Пезешкян, живі і здорові.

Що відомо про перебіг бойових дій на Близькому Сході?