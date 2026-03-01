Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

Що сказав Путін про смерть Хаменеї?

Володимир Путін мав розмову з Масудом Пезешкіаном. Російський диктатор висловив співчуття іранському президенту у зв'язку із загибеллю верховного керівника Ісламської Республіки Іран Сейєда Алі Хаменеї.

Президент Росії схарактеризував загибель аятоли Хаменеї як цинічне вбивство з порушенням усіх норм людської моралі та міжнародного права,

– пишуть російські ЗМІ.

Путін також заявив, що у Росії Хаменеї пам'ятатимуть як "видатного державного діяча, який зробив величезний внесок у розвиток відносин між двома країнами". Російський лідер також передав "слова щирого співчуття" та підтримки рідним та близьким убитого Хаменеї, уряду та всього народу Ірану.

Цікаво, що у мережі згадали коментар Путіна журналісту з літа 2025 року, коли російського диктатора спитали щодо можливої ліквідації Хаменеї на тлі 12-денної війни США та Ірану. Путін відповів: "Я навіть обговорювати таку можливість не бажаю та не хочу".

Путін не хотів обговорювати можливості ліквідації Хаменеї у 2025 році: дивіться відео

Але вже майже через рік главі Кремля все ж довелося висловлюватися щодо цього, але після загибелі свого союзника.

Що відомо про загибель верховного лідера Ірану?