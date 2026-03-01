Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.
Що сказав Путін про смерть Хаменеї?
Володимир Путін мав розмову з Масудом Пезешкіаном. Російський диктатор висловив співчуття іранському президенту у зв'язку із загибеллю верховного керівника Ісламської Республіки Іран Сейєда Алі Хаменеї.
Президент Росії схарактеризував загибель аятоли Хаменеї як цинічне вбивство з порушенням усіх норм людської моралі та міжнародного права,
– пишуть російські ЗМІ.
Путін також заявив, що у Росії Хаменеї пам'ятатимуть як "видатного державного діяча, який зробив величезний внесок у розвиток відносин між двома країнами". Російський лідер також передав "слова щирого співчуття" та підтримки рідним та близьким убитого Хаменеї, уряду та всього народу Ірану.
Цікаво, що у мережі згадали коментар Путіна журналісту з літа 2025 року, коли російського диктатора спитали щодо можливої ліквідації Хаменеї на тлі 12-денної війни США та Ірану. Путін відповів: "Я навіть обговорювати таку можливість не бажаю та не хочу".
Путін не хотів обговорювати можливості ліквідації Хаменеї у 2025 році: дивіться відео
Але вже майже через рік главі Кремля все ж довелося висловлюватися щодо цього, але після загибелі свого союзника.
Що відомо про загибель верховного лідера Ірану?
Уночі 1 березня іранські державні ЗМІ підтвердили загибель верховного лідера Алі Хаменеї внаслідок операції Ізраїлю та США. В Ірані через це оголосили 40-денний траур і 7 днів загальнонаціональних вихідних.
Іранські медіа також зазначили, що Хаменеї був убитий у його резиденції Бейт-е Рахбарі. Аятола перебував у своєму кабінеті та виконував службові обов'язки.
Після загибелі Хаменеї в Ірані вже призначили тимчасового верховного лідера. Ним став аятола Аліреза Арафі.