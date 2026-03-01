Об этом сообщает российское пропагандистское издание ТАСС.
К теме 200 истребителей и 30 авиабомб: WSJ раскрыл, как Израиль и США ликвидировали лидеров Ирана
Что сказал Путин о смерти Хаменеи?
Владимир Путин имел разговор с Масудом Пезешкианом. Российский диктатор выразил соболезнования иранскому президенту в связи с гибелью верховного руководителя Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи.
Президент России охарактеризовал гибель аятоллы Хаменеи как циничное убийство с нарушением всех норм человеческой морали и международного права,
– пишут российские СМИ.
Путин также заявил, что в России Хаменеи будут помнить как "выдающегося государственного деятеля, который сделал огромный вклад в развитие отношений между двумя странами". Российский лидер также передал "слова искреннего сочувствия" и поддержки родным и близким убитого Хаменеи, правительства и всего народа Ирана.
Интересно, что в сети вспомнили комментарий Путина журналисту с лета 2025 года, когда российского диктатора спросили о возможной ликвидации Хаменеи на фоне 12-дневной войны США и Ирана. Путин ответил: "Я даже обсуждать такую возможность не желаю и не хочу".
Путин не хотел обсуждать возможности ликвидации Хаменеи в 2025 году: смотрите видео
Но уже почти через год главе Кремля все же пришлось высказываться по этому поводу, но после гибели своего союзника.
Что известно о гибели верховного лидера Ирана?
Ночью 1 марта иранские государственные СМИ подтвердили гибель верховного лидера Али Хаменеи в результате операции Израиля и США. В Иране из-за этого объявили 40-дневный траур и 7 дней общенациональных выходных.
Иранские медиа также отметили, что Хаменеи был убит в его резиденции Бейт-е Рахбари. Аятолла находился в своем кабинете и выполнял служебные обязанности.
После гибели Хаменеи в Иране уже назначили временного верховного лидера. Им стал стал аятолла Алиреза Арафи.