Об этом Трамп заявил во время выступления на благотворительном ужине Национального республиканского комитета Конгресса.

Смотрите также Экс-командующий ВВС Британии объяснил, почему США сознательно тратят миллионы на сбивание дронов

Почему Трамп отклонил предложение иранцев?

Президент США признался, что после гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи страна якобы предлагала ему стать преемником. Однако, он отказался от предложения, подчеркнув, что не намерен возглавлять Иран.

Еще никогда не было главы страны, которая бы хотела этой должности меньше, чем быть главой Ирана. Мы слышим их очень четко. Они говорят: "Я этого не хочу. Мы хотели бы сделать вас следующим верховным лидером". Нет, спасибо. Я этого не хочу,

– сказал Трамп.

Также он в очередной раз подчеркнул, что несмотря на официальные возражения Тегерана, между США и Ираном продолжаются переговоры о возможном прекращении конфликта на Ближнем Востоке.

Важно! На днях Дональд Трамп сообщил об успешном ходе переговоров с иранским режимом. Более того – президент США ввел пятидневный перерыв на удары по иранским объектам. В то же время Тегеран отрицает прямые и косвенные контакты с Вашингтоном. Однако неофициально СМИ писали, что Моджатаба Хаменеи тайно передал Стиву Уиткоффу согласие на переговоры.

Кто сейчас возглавляет Иран?