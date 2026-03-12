Интересно, что источник этой информации несколько необычный – телеграмм-канал сына президента Ирана. Юсеф Пезешкиан ведет его в формате дневника.

В каком состоянии ранен Моджтаба Хаменеи?

Юсеф Пезешкиан рассказал, что узнал о состоянии аятоллы.

Я услышал новости о ранении господина Моджтабы. Спросил у друзей, которые имели связь. Сказали, что, к счастью, он здоров и проблем нет,

– говорится в заметке.

Впрочем, не совсем понятно, откуда сведения у друзей, ведь сам Юсеф жалуется на проблемы со связью в Иране.

Что еще написал Юсеф Пезешкиан о событиях в Иране?

Он сетует, что представители власти ждут решений от президента Ирана, но сами "не считают себя участниками процесса". Однако пытаются давать противоречивые рекомендации ему.

"Я удивляюсь, что почти ни на одной встрече не обсуждается вопрос "Что мы, присутствующие, должны сделать?". И не определяется четкое распределение обязанностей и график выполнения", – написал он.

Кроме этого, Юсеф высказался и об Украине.

Обсуждают возможность ядерной атаки США или Израиля. Большинство аналитиков считают, что этого не произойдет, приводя аргументы, в частности, что это откроет путь для использования Россией ядерного оружия против Украины или приведет к новому этапу гонки вооружений,

– перечислил он.

Также не все поздравили Моджтабу Хаменеи с избранием аятоллой. "Такие действия являются контрпропагандой", – заметил Юсеф Пезешкиан.

В некоторые учреждения даже присылали запрос, почему те уклонились.