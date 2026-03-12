Цікаво, що джерело цієї інформації дещо незвичне – телеграм-канал сина президента Ірану. Юсеф Пезешкіан веде його у форматі щоденника.

В якому стані поранений Моджтаба Хаменеї?

Юсеф Пезешкіан розповів, що дізнався про стан аятоли.

Я почув новини про поранення пана Моджтаби. Запитав у друзів, які мали зв'язок. Сказали, що, на щастя, він здоровий і проблем немає,

– ідеться в дописі.

Втім, не зовсім зрозуміло, звідки відомості в друзів, адже сам Юсеф скаржиться на проблеми зі зв'язком в Ірані.

Посол Ірану на Кіпрі Аліреза Саларян прокоментував The Guardian поранення Хаменеї-молодшого. Він заявив, що це сталося ще у перший день війни 28 лютого, коли США вдарили по резиденції Алі Хаменеї. Тоді загинули 6 членів родини Хаменеї

Він також був там і був поранений під час того бомбардування, але я не бачив, щоб це відображалося в іноземних новинах. Я чув, що він отримав поранення в ноги, руку та плече… Я думаю, що він у лікарні, бо він поранений,

– розповів посол.

Цікаво! За словами Саларяна, Алі Хаменеї не хотів, щоб його син став його наступником – мовляв, не хотів спадкової системи. Хоча високопоставлені священики просили про це.

Та журналісти поцікавилися, чому новий аятола так і не з'являвся на публіці та не виступив перед народом.

"Я не думаю, що він почувається комфортно, щоб виголошувати промову", – відповів представник Ірану.

Що ще написав Юсеф Пезешкіан про події в Ірані?

Він нарікає, що представники влади чекають рішень від президента Ірану, але самі "не вважають себе учасниками процесу". Проте намагаються давати суперечливі рекомендації йому.

"Я дивуюся, що майже на жодній зустрічі не обговорюється питання "Що ми, присутні, повинні зробити?". І не визначається чіткий розподіл обов'язків та графік виконання", – написав він.

Окрім цього, Юсеф висловився і про Україну.

Обговорюють можливість ядерної атаки США або Ізраїлю. Більшість аналітиків вважають, що цього не станеться, наводячи аргументи, зокрема, що це відкриє шлях для використання Росією ядерної зброї проти України або призведе до нового етапу гонитви озброєнь,

– перелічив він.

Також не всі привітали Моджтабу Хаменеї з обранням аятолою. "Такі дії є контрпропагандою", – зауважив Юсеф Пезешкіан.

В деякі установи навіть надсилали запит, чому ті ухилилися.