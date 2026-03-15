Вероятная операция могла быть проведена на фоне резкого обострения ситуации в Иране и угроз для руководства страны. Об этом сообщает издание Al Jarida со ссылкой на высокопоставленный источник, близкий к окружению иранского руководителя.

Что известно о якобы бегстве иранского лидера?

После последних событий в Иране верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи перестал появляться на публике. Его длительное отсутствие вызвало многочисленные предположения относительно того, где он может находиться и остается ли у власти.

По данным западных медиа, исчезновение может быть связано с тайной операцией по эвакуации. Источники предполагают, что политика могли вывезти в Россию, в частности в Москву.

Такие версии появились после сообщений о масштабных ударах по иранским объектам и серьезных потерях среди руководства страны. В медиа даже появлялись предположения, что лидер Ирана мог стать одной из главных целей операции.

Почему именно Москва?

Западные разведки ранее уже предполагали, что иранское руководство могло подготовить план эвакуации на случай угрозы для режима. Одним из возможных вариантов убежища называли именно Россию.

По данным источников, в случае потери контроля над ситуацией в стране лидер Ирана мог покинуть государство вместе с ближайшим окружением и членами семьи. Россия рассматривалась как безопасное направление из-за политических связей между странами.

Аналитики отмечают, что такой сценарий частично напоминает бегство сирийского президента Башар Асад в Россию во время обострения ситуации в Сирии.

Какова ситуация в Иране сейчас?