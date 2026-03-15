В то же время детали такого сотрудничества официально не раскрывают. Об этом сообщает Politico.
Какое заявление сделал Иран?
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Россия и Китай помогают Тегерану различными способами, в том числе и в военной сфере. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу, комментируя ситуацию вокруг конфликта Ирана с США и Израилем.
По словам иранского дипломата, Москва и Пекин остаются стратегическими партнерами Тегерана. Он подчеркнул, что поддержка с их стороны не ограничивается только политическими заявлениями, а включает различные формы сотрудничества.
В то же время глава иранского МИД не стал уточнять, в чем именно заключается эта военная помощь. По его словам, подробности такого взаимодействия не разглашаются из соображений безопасности.
Эксперты отмечают, что военное сотрудничество между Ираном и Россией продолжается уже много лет. Страны обменивались вооружением, технологиями и опытом в сфере обороны, а также совместно пытаются обходить международные санкции.
В частности, в предыдущие годы Иран поставлял России ударные беспилотники, а Москва могла передавать Тегерану другие виды вооружения и военные технологии. Такое сотрудничество значительно усилилось после обострения противостояния Ирана с западными странами.
Китай, свою очередь, поддерживает Иран экономически и может предоставлять технологическую помощь, в частности компоненты для военных систем. Пекин также является одним из главных покупателей иранской нефти, что делает его важным партнером Тегерана.
Что известно об обострении конфликта на Ближнем Востоке?
Заявление иранского министра прозвучало на фоне масштабного обострения ситуации на Ближнем Востоке. В конце февраля США и Израиль начали удары по ряду иранских объектов, что фактически привело к открытому конфликту.
После этого многие страны мира начали активно реагировать на события, а союзники Ирана выразили политическую поддержку Тегерану. На этом фоне заявления о возможной военной помощи со стороны России и Китая могут свидетельствовать о дальнейшем расширении международного участия в конфликте.
Иран также начал угрожать другим странам ударами за помощь США – в том числе и Украине.