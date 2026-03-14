Поэтому, по его словам, ссылки Тегерана на право самообороны по Уставу ООН является абсурдным. Об этом Тихий сообщил в комментарии 24 канала.

Какое заявление сделал украинский МИД?

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий прокомментировал угрозы председателя парламентского комитета по национальной безопасности Ирана Эбрагима Азизи.

По словам дипломата, заявления иранских чиновников выглядят особенно цинично на фоне того, что Тегеран в течение длительного времени поддерживает российскую агрессию против Украины. В МИД напомнили, что Иран предоставляет России беспилотники и технологии, которые используются для атак по украинским городам и гражданской инфраструктуре.

Иранский режим годами поддерживает убийства украинцев, предоставляя России дроны и технологии для агрессии против Украины,

– подчеркнул Тихий.

Представитель украинского дипломатического ведомства также раскритиковал попытки иранских чиновников оправдать свои заявления ссылкой на международное право, в частности на статью 51 Устава ООН, которая касается права государств на самооборону.

Тихий подчеркнул, что такие аргументы выглядят абсолютно нелогичными, учитывая роль Ирана в поддержке российской войны против Украины.

Абсурдно, когда представители этого режима угрожают Украине и ссылаются на право на самооборону по статье 51 Устава ООН. Это все равно, что серийный убийца оправдывал бы свои преступления, ссылаясь на уголовный кодекс,

– заявил он.

Что известно об угрозах Ирана?