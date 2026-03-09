Таким решением Иран пытается показать миру, что только их народ может определять дальнейшую судьбу государства. Об этом сообщили в Al Jazeera.

Смотрите также Израиль призывает народ Ирана "освободиться от ига тирании" и сбросить действующий режим

Как Иранцы поддержали нового главу государства?

После смерти Али Хаменеи Иран избрал нового главу государства – сына Али Моджтаба. Почти каждый орган безопасности и политический орган сразу поддержали новоизбранного лидера.

Полную поддержку Моджтаби выразили президент, спикер парламента, КСИР, вооруженные силы, совет Нацбезопасности и Минобороны.

Это еще один сигнал единства от Ирана, особенно к государствам, которые атакуют страну, что их надежда на немедленный распад не оправдается. Страна едина, и преемственность теперь гарантирована,

– заявили в издании.

Чтобы не ставить под угрозу безопасность нового лидера, он до сих пор не выступал перед публикой. Жители страны ждут, чтобы увидеть его лицо, услышать голос и обращение к нации.

Как другие страны реагируют на ситуацию в Иране?