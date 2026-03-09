Об этом сообщает издание N12News.
Что известно о визите представителей США в Израиль?
Утром 9 марта издание The Times of Israel сообщило, что из-за разногласий в ведении войны против Ирана Трамп направил в Израиль своих спецпосланников – Виткоффа и Кушнера.
Встреча должна была состояться в Тель-Авиве 10 марта.
Впрочем, через некоторое время американские переговорщики отменили запланированный визит.
Причины пока не сообщаются.
Важно! Издание Axios пишет, что Америка совместно с Израилем обсуждает возможность захвата ядерного арсенала Ирана. Речь идет о 450 килограммах 60-процентного обогащенного урана.
В каких вопросах между США и Израилем появились разногласия?
СМИ, со ссылкой на американских высокопоставленных чиновников, пишут, Вашингтон не поддерживает удары Израиля по нефтяной инфраструктуре Ирана. Штаты якобы знали о планах Израиля атаковать нефтяную инфраструктуру, однако масштабы разрушений слишком велики.
США обеспокоены, что атаки на инфраструктуру могут укрепить иранский режим и усилить общественное недовольство в отношении Израиля и Штатов.
По словам сенатора-республиканца Линдси Грэм, нефтяная экономика Ирана является основой новой власти, которую выберет народ.