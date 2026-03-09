Речь идет о Саудовской Аравии. Впервые с начала войны с Ираном для дипломатической миссии США в этой стране пришло принудительное распоряжение от Госдепа. Об этом пишет The New York Times.

Почему США отзывают дипломатов из Саудовской Аравии?

В предыдущие дни сотрудникам правительства США, которые не выполняют критически важных обязанностей, и членам их семей в дипломатических миссиях региона предлагали добровольно выехать, но приказов об обязательном отъезде не было.

Приказ об обязательном отъезде был издан после нескольких иранских атак на здание посольства США в Эр-Рияде и прилегающую территорию.

Во вторник, 3 марта, министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что посольство подверглось атаке двух беспилотников, в результате чего произошло "ограниченное возгорание и незначительные материальные повреждения здания".

В воскресенье, 8 марта, рано утром министерство обороны Саудовской Аравии объявило, что сбило беспилотник, направленный на дипломатический квартал в Эр-Рияде, где расположено посольство США и представительства других стран.

Сотрудникам американских консульств также приказано готовиться к принудительному отъезду.

Иран также поражал военные объекты в королевстве. Так, Пентагон сообщил в воскресенье, что один американский военный погиб от ранений, полученных 1 марта во время атаки на саудовскую военную базу.

Накануне войны только двум посольствам разрешали отъезд: в Бейруте и Иерусалиме. 2 марта, после начала войны, Госдепартамент издал приказ об об обязательном отъезде сотрудников в дипломатических миссиях в Ираке, Иордании и Бахрейне.

Что происходит на Ближнем Востоке?