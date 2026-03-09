Но в то же время сказал, к чьему мнению будет прислушиваться при принятии решения. Об этом сообщили The Times of Israel.

Кто будет влиять на конец войны в Иране?

По словам Трампа, он решит, что пора завершать операцию "в нужное время". Решение будет не совсем единоличным – совещательный голос будет иметь Израиль.

Президент США сказал, что вместе с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху обсудит завершение войны в Иране.

"Я думаю, что это взаимно... немного. Мы разговаривали. Я приму решение в соответствующее время, но все будет учтено", – ответил он, отметив, что хотя Нетаньяху будет иметь свое мнение, последнее слово будет за президентом США,

– цитируют его СМИ.

Журналисты заметили, что Нетаньяху, вероятно, имеет значительное влияние на Трампа.

Однако Трамп не видит необходимости в том, чтобы Израиль продолжал войну против Ирана даже после того, как США решат прекратить свои удары.

"Иран собирался уничтожить Израиль и все вокруг него... Мы работали вместе. Мы уничтожили страну, которая хотела уничтожить Израиль", – объяснил лидер Америки.

Интересно! Трамп говорил со СМИ после того, как стало известно, что новым верховным лидером Ирана стал Моджтаба Хаменеи, он отказался комментировать избрание Моджтабы и сказал только "Посмотрим, что будет". До того Трамп заявил, что следующий лидер Ирана "недолго продержится", если не получит одобрения Белого дома.

Моджтабу Хаменеи уже официально объявили новым верховным лидером Ирана. Но на публике он пока не появлялся.