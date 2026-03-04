28 февраля Израиль при поддержке США ликвидировал своего едва ли не главного врага – аятоллу Хаменеи. Однако на этом война не закончилась.

Режим религиозных фанатиков продолжил сопротивляться и через несколько дней после смерти предыдущего рахбара избрал нового. Им стал сын убитого аятоллы Али Хаменеи Моджтаба.

Кто он такой и чего ждать от нового лидера Ирана – рассказывает 24 Канал. Если, конечно, новый рахбар Моджтаба Хаменеи успеет избежать израильских и американских ракет и получит шанс проявить себя.

Читайте также Почему избрание сына Хаменеи лидером Ирана станет худшим вариантом для Ближнего Востока

Что известно о детстве и жизни Моджтабы Хаменеи

Моджтаба Хаменеи родился 8 сентября 1969 года в Мешхеде. Это город на северо-востоке Ирана, столица провинции Северный Хорасан.

Род Хаменеи имеет азербайджанское происхождение, но выбрал персидскую идентичность. Моджтаба – второй сын Али Хаменеи.

Как и отца, по семейной традиции, маленького Моджтабу начали готовить к карьере шиитского богослова. Первым учителем Моджтабы был родной отец, а также другие известные знатоки Ислама шиитского направления.

Есть сведения, что мальчик во время Ирано-иракской войны был ординарцем отца и служил в добровольческом батальоне "Хабиб", который впоследствии станет элитным подразделением иранской парамилитарной системы и мощной кузницей кадров для Корпуса Стражей Иранской Революции (сокращенно КСИР). Это парамилитарное образование, фактически – вторая иранская армия, но со значительно более широкими функциями и ныне неограниченными полномочиями.



Иранец держит фото Моджтабы Хаменеи во время празднования годовщины Исламской революции, 2026 год / Фото Abedin Taherkenareh, EPA

Именно во время войны с Ираком горизонтальные связи КСИР прошли закалку и сформировалось некое "братство", которое сейчас и руководит Ираном. Совсем юный Моджтаба Хаменеи стоял у истоков этих процессов и сейчас, по оценкам экспертов, имеет тесную связь с элитой КСИР.

Хаменеи-старший во время войны играл роль главного политкомиссара (и президента Ирана) и очень любил вдохновлять всех своим примером. Возможно, то же самое вынужден был делать и его сын.

При этом неизвестно, принимал ли Хаменеи-младший непосредственное участие в кровавых боях, хотя его отец действительно много раз был на передовой. Но точно известно, что ему повезло гораздо больше своих менее привилегированных сверстников, которых режим аятолл гнал в бесконечные "мясные штурмы" (именно так – речь о детях, которых Иран в войне не жалел).

После завершения войны и смерти аятоллы Хомейни отец Моджтабы стал новым рахбаром, а юноша, который уже стал мужчиной, продолжил свое религиозное обучение в центре шиитского богословия Куме, а впоследствии сам стал там преподавать. При этом Хаменеи-младший официального статуса аятоллы (высший духовный титул в шиитском исламе, который получают эксперты по исламскому праву), в отличие от отца, не имеет.

К теме На руках кровь украинцев: кто такой Али Хаменеи и что будет с Ираном после падения режима аятол

Серый кардинал режима: как Моджтаба стал одним из самых богатых в Иране

Преподавательская деятельность не помешала Моджтабе заниматься политикой. Сын рахбара предпочитает роль серого кардинала. Он углубил свои связи с КСИР, а также взял под контроль финансовые потоки и серые схемы. Возможно, сегодня он самый богатый человек в Иране.

Именно он руководит иранским "серым" нефтяным бизнесом и "теневым флотом", используя для этого силовиков. Большая часть "заработков" переводится в криптовалюту и затем идет на финансирование террористической сети так называемого пояса сопротивления, а остальные – на элитную жизнь.

По данным январского расследования Bloomberg, Хаменеи подчинена тайная сеть офшоров, которая скупает элитную недвижимость по всему миру. Также в январе 2026 года министр торговли США Скотт Бессент заявлял, что Моджтаба вывел 1,5 миллиарда долларов в крипте из Ирана в Дубай. Якобы в качестве мягкой подушки в случае победы протестов.

Будучи представителем нового поколения иранской элиты, он также является сторонником жесткого курса и противником попыток либерализации режима. В 2009 году, когда Иран решил поиграть в "демократизацию", Моджтаба выступил против этой политики и был теневым куратором кампании консерватора Махмуда Ахмадинеджада на выборах президента страны. Тогда сообщалось, что Хаменеи-младший организовал фальсификацию выборов в пользу своего протеже.

Моджтаба слушает выступление отца в шиитском вузе в Куме, 2016 год / Фото – Khamenei.ir

Также сына рахбара называют неформальным руководителем "Басидж" – местного ополчения с функциями "полиции морали".

Хаменеи-младший хорошо понимает, что иранская "Перестройка" уничтожит режим аятолл и поэтому считает задачу его сохранения вопросом личного выживания. С 2019 года он находится под санкциями США, при этом никаких значительных должностей в Иране Моджтаба до последних дней не занимал.

Наследник отца на посту рахбара

В последние годы было много слухов об ухудшении здоровья отца Моджтабы – на момент ликвидации 28 февраля 2026 года Али Хаменеи было полных 86 лет. Он имел большие проблемы со здоровьем – пережил теракт, который сделал его калекой, а также имел онкологическое заболевание.

Учитывая это, вопрос наследника рахбара как бы возникал сам по себе, и в иранских элитах существовал консенсус, что преемником Али Хаменеи должен стать его сын Моджтаба. Он утвердился после гибели в авиакатастрофе предыдущего фаворита Ибрагима Раиси в 2024 году.

Подробности: Организатор репрессий в Иране и сторонник России: биография погибшего президента Ибрагима Раиси

После смерти президента Ирана, который был любимцем Али Хаменеи, кандидатура сына правителя стала основным вариантом.

Убийство Али Хаменеи запустило соответствующий сценарий, которому не помешала даже успешная израильская атака 3 марта 2026 года на здание Совета Экспертов в Куме, который проводил собеседование с 56-летним Моджтабой и избрал его новым рахбаром, установив в Иране фактически наследственную клерикальную монархию.

При этом аятоллы при избрании Моджтабы нарушили собственные правила, ведь тот не имел соответствующего статуса и не является аятоллой. Впрочем, не имел его на время назначения в 1989 году и отец нового рахбара. Таким образом, фундаменталисты проявили своеобразную гибкость и нарушили собственные правила ради политической целесообразности.

Чего ждать от Моджтабы Хаменеи и изменится ли что-то в Иране

По информации The New York Times, начиная с утра среды, 4 марта, новый рахбар приступил к исполнению своих обязанностей. При этом новыми их назвать трудно, ведь в последние месяцы, пока отец прятался в бункерах, сын уже фактически руководил Ираном.

Эксперты называют избрание Хаменеи-младшего знаком того, что Иран не будет капитулировать, а хочет и в дальнейшем оказывать отчаянное сопротивление, постоянно повышая цену войны для своих соперников, к которым записал и всех своих соседей, включая единоверцев.

Моджтабе Хаменеи в этой конструкции отведена роль живого символа борьбы. Как долго он им будет оставаться и не перейдет ли быстро в очень почитаемый у шиитов ранг мученика – еще тот вопрос.

Хаменеи-младший с детьми, 2018 год / Фото агентство Тасним

Что известно о личной жизни Моджтабы Хаменеи

В 2004 году Моджтаба женился на Захре Хаддад-Адель. В 2007 году у супругов родился первый ребенок, потом еще двое. Была информация, что Захра вместе с одним из сыновей могла погибнуть в первые дни атаки США и Израиля, однако эти данные до сих пор не подтверждены.

Также пока известно о смерти матери и отца нового рахбара.