Йдеться про Саудівську Аравію. Вперше від початку війни з Іраном для дипломатичної місії США в цій країні прийшло примусове розпорядження від Держдепу. Про це пише The New York Times.
Чому США відкликають дипломатів з Саудівської Аравії?
У попередні дні співробітникам уряду США, які не виконують критично важливих обов'язків, та членам їхніх родин у дипломатичних місіях регіону пропонували добровільно виїхати, але наказів про обов'язковий від'їзд не було.
Наказ про обов'язковий від'їзд був виданий після кількох іранських атак на будівлю посольства США в Ер-Ріяді та прилеглу територію.
У вівторок, 3 березня, міністерство оборони Саудівської Аравії повідомило, що посольство зазнало атаки двох безпілотників, внаслідок чого сталося "обмежене займання та незначні матеріальні пошкодження будівлі".
У неділю, 8 березня, рано вранці міністерство оборони Саудівської Аравії оголосило, що збило безпілотник, спрямований на дипломатичний квартал у Ер-Ріяді, де розташоване посольство США та представництва інших країн.
Співробітникам американських консульств також наказано готуватися до примусового від'їзду.
Іран також вражав військові об'єкти в королівстві. Так, Пентагон повідомив у неділю, що один американський військовий загинув від поранень, отриманих 1 березня під час атаки на саудівську військову базу.
Напередодні війни лише двом посольствам дозволяли від'їзд: у Бейруті та Єрусалимі. 2 березня, після початку війни, Держдепартамент видав наказ про обов'язковий від'їзд співробітників у дипломатичних місіях в Іраку, Йорданії та Бахрейні.
Що відбувається на Близькому Сході?
Президент Ірану Масуд Пезешкіан вибачився перед країнами Перської затоки за попередні атаки та заявив про намір співпрацювати у питаннях безпеки регіону. Пезешкіан пообіцяв більше не бити по сусідніх країнах за умови, якщо з їхньої території не будуть завдаватися удари по Ірану.
Президент Дональд Трамп не виключає можливості наземної військової операції в Ірані, але лише за дуже вагомої причини. За даними ЗМІ, США та Ізраїль обговорюють можливість відправлення спецпідрозділів до Ірану для захоплення або нейтралізації високозбагаченого урану.
В Ірані обрали нового верховного лідера. Ним став Моджтаба Хаменеї, син вбитого Алі Хаменеї. На тлі обрання нового аятоли барель еталонної марки Brent підскочив до понад сотні доларів, майже до 110. Американська нафта WTI також досягла 108 доларів за барель. Це найвищі показники з літа 2022 року.