Йдеться про Саудівську Аравію. Вперше від початку війни з Іраном для дипломатичної місії США в цій країні прийшло примусове розпорядження від Держдепу. Про це пише The New York Times.

Дивіться також "Все врахую": Трамп сказав, хто впливатиме на закінчення операції США в Ірані

Чому США відкликають дипломатів з Саудівської Аравії?

У попередні дні співробітникам уряду США, які не виконують критично важливих обов'язків, та членам їхніх родин у дипломатичних місіях регіону пропонували добровільно виїхати, але наказів про обов'язковий від'їзд не було.

Наказ про обов'язковий від'їзд був виданий після кількох іранських атак на будівлю посольства США в Ер-Ріяді та прилеглу територію.

У вівторок, 3 березня, міністерство оборони Саудівської Аравії повідомило, що посольство зазнало атаки двох безпілотників, внаслідок чого сталося "обмежене займання та незначні матеріальні пошкодження будівлі".

У неділю, 8 березня, рано вранці міністерство оборони Саудівської Аравії оголосило, що збило безпілотник, спрямований на дипломатичний квартал у Ер-Ріяді, де розташоване посольство США та представництва інших країн.

Співробітникам американських консульств також наказано готуватися до примусового від'їзду.

Іран також вражав військові об'єкти в королівстві. Так, Пентагон повідомив у неділю, що один американський військовий загинув від поранень, отриманих 1 березня під час атаки на саудівську військову базу.

Напередодні війни лише двом посольствам дозволяли від'їзд: у Бейруті та Єрусалимі. 2 березня, після початку війни, Держдепартамент видав наказ про обов'язковий від'їзд співробітників у дипломатичних місіях в Іраку, Йорданії та Бахрейні.

Що відбувається на Близькому Сході?