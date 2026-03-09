Дональд Трамп опублікував пост у своїй соціальній мережі, в якому спробував заспокоїти публіку. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Що відомо про стрибок цін на нафту після обрання нового лідера Ірану?

Увечері 8 березня світові нафтові ринки різко відреагували на політичні події в Іран. Річ у тім, що з'явилося повідомлення про обрання новим верховним лідером країни Моджтаба Хаменеї, а ця особа асоціюється з продовженням війни. Відтак ціни на нафту стрімко зросли.

Барель еталонної марки Brent підскочив до понад сотні доларів, майже до 110. Американська нафта WTI також досягла 108 доларів за барель. Це найвищі показники з літа 2022 року.

Ринок остерігається можливих перебоїв із постачанням нафти, адже бойові дії на Близькому Сході вже понад тиждень фактично блокують транспорт через Ормузьку протоку. А це ключовий морський шлях, через який проходить п'ята частина світових морських поставок нафти.

Як відреагував Дональд Трамп на злет ціни на нафту?

Дональд Трамп відреагував на зростання цін швидко і досить жорстко. У своєму повідомленні він заявив, що підвищення ціни на нафту є прийнятною платою за безпеку.

Ба більше, президент США висловив впевненість, що ціни "стрімко впадуть після знищення іранської ядерної загрози", і "тільки дурні можуть думати інакше".

А трохи раніше Трамп стверджував, що новий керівник Ірану "не протримається довго без схвалення США".

Що відбувалося в Ірані минулої доби?