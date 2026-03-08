Наразі США продовжують військову кампанію проти Ірану, яка поки що обмежується ударами з повітря. Пише CNN.

Що заявив Трамп?

Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає можливості проведення наземної військової операції на території Ірану. Однак, за його словами, такий крок можливий лише за наявності дуже вагомих причин.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами на борту президентського літака. Трамп спершу не захотів детально відповідати на запитання про можливе введення військ.

Я навіть не хочу говорити про це зараз. Не думаю, що це доречне питання. Чи можлива вона? Ймовірно, за дуже вагомої причини – це має бути дуже вагома причина,

– сказав він.

Журналісти також запитали Трампа, чи можуть США провести наземну операцію, щоб вилучити запаси збагаченого урану, які накопичив Іран.

Президент США припустив, що такий сценарій не виключений у майбутньому. За його словами, на певному етапі це "можливо" розглядатимуть.

Водночас Трамп додав, що якщо США все ж вирішать провести наземну операцію, то це відбудеться лише тоді, коли військовий потенціал Ірану буде настільки ослаблений, що країна не зможе вести бойові дії на землі.

