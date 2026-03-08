Об этом говорится в материале Axios. Эту информацию изданию предоставили четыре источника, знакомые с переговорами.

К теме Могут быть и кислотные: в Иране начались "черные дожди" из-за ударов по нефтехранилищам

Действительно ли США и Израиль отправят спецподразделения в Иран?

В издании отметили, что предотвращение получения Ираном ядерного оружия является одной из заявленных военных целей президента США Трампа. 450 килограммов обогащенного до 60% урана, принадлежащих режиму, могут быть превращены в оружие в течение нескольких недель, считают в Белом доме.

Журналисты отмечают, что любая операция по извлечению материала, вероятно, потребует наличия американских или израильских войск на иранской земле, которые должны будут перемещаться по хорошо укрепленным подземным объектам посреди войны.

Остается непонятным, будет ли это американская, израильская или совместная миссия. Вероятно, это произойдет только после того, как обе страны будут уверены, что иранские военные больше не могут представлять серьезной угрозы для привлеченных сил,

– говорится в материале.

На брифинге в Конгрессе у государственного секретаря Марко Рубио спросили, будет ли гарантирована безопасность обогащенному урану Ирана.

"Людям придется пойти и получить его", – ответил Рубио, не уточняя, кто это будет.

Израильский чиновник по обороне заявил Axios, что Трамп и его команда серьезно рассматривают возможность отправки подразделений специального назначения в Иран для выполнения конкретных миссий.

Американский чиновник заявил, что администрация обсуждала два варианта: полное изъятие материала из Ирана или привлечение ядерных экспертов для его нейтрализации на месте. В миссии, вероятно, будут участвовать специальные операторы вместе с учеными, возможно, из МАГАТЭ.

По данным двух источников издания, такие операции были частью перечня вариантов, представленных Трампу перед началом войны против Ирана.

Американский чиновник изложил оперативную проблему обеспечения безопасности иранского урана.

Первый вопрос: где он находится? Второй вопрос: как мы можем добраться до него и как мы можем получить физический контроль над ним? А потом президент, Министерство обороны и ЦРУ должны будут решить, хотим ли мы физически транспортировать его, или разбавить на месте,

– отметил источник.

Что говорит относительно отправки войск Трамп?

Дональд Трамп заявил журналистам на борту Air Force One 7 марта, что введение наземных войск возможно, но только "по очень весомой причине".

На вопрос, могут ли войска зайти для обеспечения безопасности ядерных материалов, Трамп не исключил этого.

"Возможно, когда-то мы это сделаем. Мы еще не занимались этим. Мы бы не делали этого сейчас. Возможно, мы сделаем это позже", – сказал глава Белого дома.

Кроме урана, представители администрации сообщили Axios, что также обсуждался захват острова Харг, стратегического терминала, который отвечает примерно за 90% экспорта сырой нефти Ирана.

Кстати, председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк отметил в эфире 24 Канала, что Дональд Трамп имеет немного времени для ведения войны в Иране из-за конституционных ограничений и низкой поддержки среди американцев. Эксперт отметил, что рейтинг лидера США существенно упал и составляет 35%, а это существенно важно на фоне промежуточных выборов, которые вскоре состоятся выборы в Конгресс и Сенат.

Как сейчас разворачивается операция США и Израиля против Ирана?