Детали передает The Jerusalem Post. Корпус стражей исламской революции (КСИР) впоследствии подтвердил эту информацию.

Смотрите также Может ли война на Ближнем Востоке выключить интернет во всем мире

Что известно об ударах по Ирану 7 марта?

Военный источник сообщил изданию Walla, что израильские военно-воздушные силы нанесли удары по иранским нефтяным объектам вечером субботы.

Собеседник анонсировал дальнейшие шаги и назвал удары усилением ущерба, "нанесенного сопротивлению иранского режима".

Clash Report сообщает, что удары были по городам Кухак, Шахран и Кередж в Иране (Koohak, Shahran, Karaj).

Кадры с места впечатляют.

Последствия ударов по резервуарам с нефтью в Иране: смотрите видео

"Ранее иранские государственные СМИ сообщили, что Корпус исламской революционной гвардии заявил, что нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе в ответ на израильские атаки на иранский нефтеперерабатывающий завод в Тегеране. Жертв от недавних ракетных обстрелов нет", – добавили The Jerusalem Post.

Fars News подтвердили удары – агентство написало, мол, КСИР ударил ракетами Kheibar Shekan по НПЗ в Хайфе в ответ на воздушные удары Израиля по нефтехранилищам на юге Тегерана.

Показываем Хайфу на карте Израиля

Справка. Расстояние между Тегераном и Хайфой – более 1500 километров.

Агентство IRNA написало об этом очень коротко – "Нефтеперерабатывающий завод в Хайфе был атакован ракетами Kheibar Shekan". Но ранее там приводили информацию, что КСИР атаковал американский нефтяной танкер в Персидском заливе с помощью дрона.

Это была уже 27 волна атак Корпуса стражей исламской революции на американские и израильские объекты. Кроме НПЗ, Иран атаковал американский военный штаб в Дубае и склады США в порту Салман в Бахрейне.

Израиль пока официально не брал ответственности за атаки по резервуарам.

Это один из первых случаев, когда во время войны был атакован гражданский промышленный объект. Израильские военные не сразу прокомментировали цели последнего удара, но заявили, что Израиль недавно нанес очередной удар по Тегерану,

– обратили внимание AP.

Иран не собирается останавливаться

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Иран имеет право обстреливать своих соседей.

Когда враг (США – 24 Канал) атакует нас с баз в регионе, мы отвечаем – и мы будем продолжать отвечать. Это наше право и постоянная политика. Страны региона должны или помешать США использовать их территорию против Ирана, или у нас не будет другого выбора, кроме как сделать это самим,

– написал он.

В Ираке сообщили, что ракета попала в вертолетную площадку комплекса посольства США в Багдаде.

Тем временем премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил: что Израиль имеет "много других сюрпризов" для следующего этапа операции против Ирана.