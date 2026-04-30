Сколько на самом деле стоит война в Иране для США?

Озвученная министерством оценка войны в Иране ниже минимум на 20 миллиардов долларов, сообщил телеканал CNN.

Дело в том, что сумма Пентагона не учитывает расходы на восстановление масштабных повреждений, которых понесли американские военные базы в регионе.

По словам осведомленных источников, реальные расходы США ближе к 40 – 50 миллиардам долларов, если учитывать восстановление военных объектов и замену уничтоженного оборудования.

Ранее телеканал сообщал, что удары Ирана по странам Персидского залива в первые дни войны нанесли значительный ущерб по меньшей мере девяти американским военным объектам всего за 48 часов.

Под удары попали базы:

в Бахрейне;

Кувейте;

Ираке;

ОАЭ;

и Катаре.

Более того, по данным CNN, иранские атаки, вероятно, уничтожили несколько критически важных радарных систем США и другого оборудования на Ближнем Востоке.

Удары, вероятно, уничтожили, радар американской батареи THAAD в Иордании, а также здания с аналогичными радарами в двух локациях в Объединенных Арабских Эмиратах. Кроме того, иранский удар по авиабазе в Саудовской Аравии уничтожил самолет ВВС США E-3 Sentry,

– отмечает издание.

Какую сумму называют в Пентагоне?

В среду представитель Пентагона впервые официально озвучил общую оценку стоимости войны США с Ираном. Джулс Херст, который сейчас исполняет обязанности главного финансового контролера ведомства, заявил, что она составляет 25 миллиардов долларов, пишет Reuters.

Такую сумму Херст на слушаниях комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил. При этом он добавил, что "большая часть" из указанных средств была потрачена на боеприпасы.

В то же время контролер не уточнил, что именно включает эта оценка и учитывает ли она прогнозируемые расходы на восстановление и ремонт поврежденных американских баз на Ближнем Востоке.

Но министр обороны США Пит Гегсет заявил законодателям, что такие расходы оправданы, учитывая цель США не допустить получения Ираном ядерного оружия.

Сколько вы готовы заплатить, чтобы гарантировать, что Иран не получит ядерную бомбу? Сколько?

– спросил Хэгсет.

Однако законодатели отнеслись к этой оценке Пентагона довольно скептически.

Рад, что вы наконец ответили на этот вопрос. Потому что мы задаем его уже чертовски давно, и никто до сих пор не называл нам цифру,

– только сказал демократ Адам Смит.

А вот конгрессменка Ро Ханна назвала оценку Пентагона "абсолютно ложной".

Заметьте! В общем непонятно, как именно Пентагон получил оценку в 25 миллиардов долларов. Например, ранее представители этого же министерства сообщали Конгрессу, что только за первые 6 дней войны расходы составили около 11 миллиардов долларов.

Какие последствия войны в Иране для США?

США начали военную операцию против Ирана 28 февраля, после чего ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась. Несмотря на достигнутое впоследствии перемирие, режим прекращения огня остается нестабильным. Для усиления присутствия в регионе Пентагон направил туда десятки тысяч дополнительных военных, а также оставил в зоне конфликта три авианосца.

Одним из главных последствий войны для США стал рост цен. Из-за перебоев на рынке нефти и природного газа в стране заметно подорожал бензин, а также ряд товаров, в частности удобрения. По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя цена бензина в США на этой неделе достигла максимума почти за четыре года.

На этом фоне позиции Дональда Трампа пошатнулись: после начала совместной операции США и Израиля против Ирана уровень поддержки президента снизился. Согласно опросу Reuters/Ipsos, только 34% американцев одобряют участие Вашингтона в этом конфликте.

В то же время эксперт по внешней политике Глеб Остапенко в комментарии 24 Каналу отметил, что сама операция США против Ирана была необходимой, чтобы устранить режим аятолл. Однако стратегические ошибки при ее реализации вызвали ряд негативных последствий.