Политический консультант, эксперт по внешней политике Глеб Остапенко объяснил 24 Каналу, что, хотя уничтожение иранского режима было важным, Трамп просчитался в стратегических последствиях.

В чем США просчитались в отношении Ирана?

Раньше это были безопасные международные воды, теперь Иран контролирует их как Турция – Босфор или Египет Суэцкий канал. Хотя Иран нет абсолютного контроля с обеих сторон, у него есть возможность перекрыть пролив.

Сейчас цены на нефть зависят от двух факторов: сообщения США о переговорах и перспективы перемирия, а также решений Ирана о взимании дополнительных платежей за пропуск судов через Ормузский пролив.

До начала войны Иран никогда бы не позволил себе такой эскалации в одностороннем формате. Самый сложный вопрос дальнейших переговоров – Ливан. США хотят деэскалировать с Ираном, но Израиль играет свою игру. У них есть экзистенциальные стратегические вопросы по Хезболле, хуситов, ХАМАСа, которые ненавистны для граждан Израиля,

– объяснил Остапенко.

Сейчас нет возможностей для абсолютного урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке.

"Операция США против Ирана была необходима, и намерение было правильное – для Украины уничтожение режима аятолл также абсолютно положительное. Однако эта операция дорого обошлась. Интенция правильная, но результат на земле отрицательный из-за просчетов в стратегическом планировании", – отметил Остапенко.

Точные цифры о ядерном потенциале Ирана засекречены, но МАГАТЭ и разведслужбы имеют информацию. Недавно сообщали, что Иран имеет достаточно обогащенного урана для 3 – 4 ядерных боеголовок.

Обратите внимание! Политический эксперт Андрей Городницкий сказал, что достичь быстрого мира на Ближнем Востоке будет сложно. По его мнению, Трамп может приписать себе очередную победу, однако вряд ли американские избиратели будут разделять его позицию. Потенциальная мирная сделка из 10 пунктов, которую опубликовали в медиа, выглядит как компенсация Ирану, а не победа США.

