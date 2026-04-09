Об этом рассказал 24 Каналу доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий, который разобрал договоренности США и Ирана и предположил, реально ли их достичь. Он отметил, что США могут приписать себе частичную победу, но вряд ли ее такой будут считать избиратели как Трампа, так и Демократической партии, а это для него самое важное.

Кто получил больше преференций на фоне перемирия: США или Иран?

Городницкий отметил, что не выполнены условия, на которых настаивали США во время атаки на Иран. Также в публичном пространстве были обнародованы условия от иранской стороны к Соединенным Штатам Америки. Если они реальны и действительно будут выполнены, тогда, скорее, победил Иран, а не США.

В этих условиях очень четко прописано, что иранцы будут иметь возможность обогащать уран – для мирных целей. Хотя Трамп говорил про весь уран, что его нельзя обогащать. Также с Тегерана снимают санкции и он получит еще какие-то преференции,

– отметил политический эксперт.

Сейчас, по его мнению, все выглядит так, что будто Иран подвергся атакам и ему должны все компенсировать. А он может дальше продолжать свою ядерную программу, что может предусматривать риск того, что Тегеран может начать обогащать уран и в военных целях.

Обратите внимание! Дональд Трамп заявил, что мирные переговоры с Ираном состоятся уже в ближайшее время, предположительно, в Пакистане. Президент США добавил, что в команду переговорщиков от американской стороны войдут Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, а возглавит ее – Джей Ди Венс.

Получается, что будет то же самое, что и раньше, потому что Иран не публиковал никакой информации о том, что он обогащает уран для ядерного вооружения. В Тегеране уверяли, что это исключительно мирный атом. Такая же ситуация будет и сейчас. Но если Трамп еще и снимет санкции и компенсирует Ирану все потери, тогда, как считает доктор философии, сложится комическая ситуация.

Для Трампа это тотальный проигрыш. И если ничего не изменится в течение этих двух недель, его очень быстро "съедят" – прежде всего демократы. За то, что цели операции в Иране не были выполнены, средства были потрачены огромные, погибли люди, а он ничего не достиг,

– подчеркнул Андрей Городницкий.

Поэтому две недели перемирия будут очень болезненными для Трампа. Если он не нарушит перемирие и что-то не придумает. Соответственно политический обозреватель не исключает, что президент США может это сделать.

Что происходит вокруг договоренностей США и Ирана?