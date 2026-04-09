Об этом сообщает The Times of Israel. Ранее по инициативе Пакистана стороны договорились на временное перемирие.
Как Трамп угрожает Ирану?
Издание, ссылаясь на публикацию Дональда Трампа в соцсети Truth Social, сообщает, что президент США в очередной раз пригрозил Ирану серьезным ударом в случае нарушения ранее достигнутых договоренностей между сторонами.
Все корабли, самолеты и военный персонал США с дополнительными боеприпасами, вооружением и всем остальным, что является уместным и необходимым для смертельного преследования и уничтожения уже существенно ослабленного врага, будут оставаться на местах в Иране и вокруг него до тех пор, пока не будет полностью достигнуто настоящее соглашение,
– написал он.
По его словам, в случае невыполнения предварительно согласованного соглашения в дальнейшем Соединенные Штаты возобновят активные боевые действия против Ирана, которые, как уверяет американский президент, вероятно, будут "еще более масштабными и сильными".
"Это было договорено давно, и несмотря на всю фальшивую риторику об обратном – никакого ядерного оружия, а Ормузский пролив будет открытым и безопасным. Тем временем наша замечательная армия готовится и отдыхает", – добавил он.
Что этому предшествовало?
- США провели переговоры с Ираном об окончании конфликта на Ближнем Востоке. По результатам разговоров, стороны договорились о прекращении огня сроком на 2 недели и разблокировании пролива.
- Впоследствии премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил о нарушении режима прекращения огня между США и Ираном в по меньшей мере нескольких местах. Он призвал все стороны проявить сдержанность.