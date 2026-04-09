Про це розповів 24 Каналу доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький, який розібрав домовленості США та Ірану та припустив, чи реально їх досягнути. Він зазначив, що США можуть приписати собі часткову перемогу, але навряд чи її такою вважатимуть виборці як Трампа, так і Демократичної партії, а це для нього найважливіше.

Хто отримав більше преференцій на тлі перемир'я: США чи Іран?

Городницький наголосив, що не виконані умови, на яких наполягали США під час атаки на Іран. Також у публічному просторі були оприлюднені умови від іранської сторони до Сполучених Штатів Америки. Якщо вони є реальними і справді будуть виконані, тоді, швидше, переміг Іран, а не США.

У цих умовах дуже чітко прописано, що іранці матимуть можливість збагачувати уран – для мирних цілей. Хоча Трамп говорив про весь уран, що його не можна збагачувати. Також з Тегерану знімають санкції і він отримає ще якісь преференції,

– зазначи політичний експерт.

Наразі, на його думку, все виглядає так, що ніби Іран зазнав атак і йому мають все компенсувати. А він може далі продовжувати свою ядерну програму, що передбачатиме ризик того, що Тегеран може розпочати збагачувати уран і у військових цілях.

Зверніть увагу! Дональд Трамп заявив, що мирні переговори з Іраном відбудуться вже найближчим часом, імовірно, у Пакистані. Президент США додав, що до команди переговорників від американської сторони увійдуть Стів Віткофф, Джаред Кушнер, а очолить її – Джей Ді Венс.

Виходить, що буде те ж саме, що і раніше, тому що Іран не публікував жодної інформації про те, що він збагачує уран для ядерного озброєння. У Тегерані запевняли, що це виключно мирний атом. Така ж сама ситуація буде і зараз. Але якщо Трамп ще й зніме санкції і компенсує Ірану усі втрати, тоді, як вважає доктор філософії, складеться комічна ситуація.

Для Трампа це тотальний програш. І якщо нічого не зміниться протягом цих двох тижнів, його дуже швидко "з'їдять" – насамперед демократи. За те, що цілі операції в Ірані не були виконані, кошти були витрачені величезні, загинули люди, а він нічого не досяг,

– підкреслив Андрій Городницький.

Тому два тижні перемир'я будуть дуже болючими для Трампа. Якщо він не порушить перемир'я і щось не вигадає. Відповідно політичний оглядач не виключає, що президент США може це зробити.

