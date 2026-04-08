Про це повідомляє The New York Times.

Актуально США будуть тісно співпрацювати з Іраном, – Трамп

Що відомо про заплановані переговори делегацій США й Ірану?

Пакистанські дипломати, які брали активну участь у погодженні умов перемир'я між сторонами, запропонували провести саміт в Ісламбаді вже найближчим часом.

Очільник Білого дому зазначив, що до команди переговорників від США можуть увійти Стів Віткофф, Джаред Кушнер, а також, можливо, Джей Ді Венс.

Трамп також підкреслив, що чекає на особисту зустріч з іранською стороною. Так, Вашингтон розглядає двотижневе перемир'я з Тегераном як проміжний етап у спробах досягти сталої мирної угоди.