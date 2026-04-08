Про це президент США заявив у своїй соцмережі Truth Social 8 квітня.

Збагачення урану не буде, і Сполучені Штати, співпрацюючи з Іраном, викопають та вивезуть увесь глибоко захований ядерний "пил",

– зазначив він.

Зараз він перебуває під дуже ретельним супутниковим спостереженням Космічних сил. За словами американського президента, там нічого не чіпали з дати нападу на Іран.

Трамп додав, що США ведуть і будемо продовжувати вести переговори з Іраном щодо послаблення тарифів і санкцій.

За його словами, багато з 15 пунктів мирного плану вже узгоджено.