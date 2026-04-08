Про це повідомив Axios із посиланням на джерела.

Що відомо про майбутні перемовини США та Ірану?

Джерела видання, заявили про підготовку США та Ірану до першого раунду переговорів. Планується, що вони пройдуть 10 квітня в Ісламабаді.

Зазначається, що прямі особисті перемовини можуть стати першими з початку війни. Водночас Білий дім закликав чекати офіційної заяви.

Тривають обговорення щодо особистих переговорів, але нічого не є остаточним, поки не оголосить президент (Дональд Трамп – 24 Канал) або Білий дім,

– наголосила речниця Каролайн Лівітт.

Видання припускає, що особисті перемовини може очолити віцепрезидент США Джей Ді Венс, тоді як дипломатичні проводили на чолі з американським спецпосланцем Стівом Віткоффом. До них доєднувався й зять Дональда Трампа Джаред Кушнер

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шариф підтвердив, що запросив американську та іранську сторони до Ісламабаду. А Джей Ді Венс встановив контакт з військовим керівництвом країни.

"Ми щиро сподіваємося, що "Ісламабадські переговори" сприятимуть досягненню сталого миру", – сказав Шариф.

Що передувало?