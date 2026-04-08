Об этом сообщил Axios со ссылкой на источники.
Что известно о предстоящих переговорах США и Ирана?
Источники издания, заявили о подготовке США и Ирана к первому раунду переговоров. Планируется, что они пройдут 10 апреля в Исламабаде.
Отмечается, что прямые личные переговоры могут стать первыми с начала войны. В то же время Белый дом призвал ждать официального заявления.
Продолжаются обсуждения относительно личных переговоров, но ничего не является окончательным, пока не объявит президент (Дональд Трамп – 24 Канал) или Белый дом,
– отметила пресс-секретарь Каролайн Ливитт.
Издание предполагает, что личные переговоры может возглавить вице-президент США Джей Ди Вэнс, тогда как дипломатические проводили во главе с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом. К ним присоединялся и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф подтвердил, что пригласил американскую и иранскую стороны в Исламабад. А Джей Ди Вэнс установил контакт с военным руководством страны.
"Мы искренне надеемся, что "Исламабадские переговоры" будут способствовать достижению устойчивого мира", – сказал Шариф.
Что предшествовало?
Президент США Дональд Трамп анонсировал, что вечером 7 апреля "целая цивилизация может исчезнуть", хотя он этого не хочет. Вероятно, речь шла об Иране.
Однако за несколько часов до "уничтожения" американский лидер заявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном. В обмен на это он требовал открыть Ормузский пролив.
По словам Трампа, он получил от Тегерана 10-пунктное предложение, которое впоследствии назвал мошенническим.
Несмотря на объявление временного перемирия уже 8 апреля Кувейт и ОАЭ заявили об ударах дронами и ракетами со стороны Ирана.