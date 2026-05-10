Чим незадоволені американці?

Понад половина виборців у США не схвалюють економічної політики свого президента. Зокрема, вони незадоволені наслідками тарифів, а також війни в Ірані, передає Financial Times.

Дивіться також Продукт, який є майже на кожній кухні, дорожчає через війну в Ірані

Напередодні боротьби за контроль над обома палатами Конгресу найгострішими проблемами для американців залишаються інфляція та вартість життя, показало загальнонаціональне опитування Focaldata. Майже 58% зареєстрованих виборців заявили, що "категорично" або "дещо" не схвалюють дії президента щодо цих питань.

Окрім того, трохи понад 50% респондентів не згодні з політикою Трампа у сфері зайнятості та економіки, а 55% переконані, що введені ним мита завдали шкоди США. Водночас лише близько чверті американців вірять, що торговельна політика президента сприяла економічному розвитку країни.

Нагадаємо, наприкінці лютого США разом з Ізраїлем вперше завдали ударів по Ірану, що спровокувало багатомісячний конфлікт і фактичне блокування Ормузької протоки.

Через це світ зіткнувся з перебоями в постачанні нафти та різким подорожчанням енергоносіїв. І хоч наразі між сторонами триває хитке перемир'я, Трамп намагається домовитися з Тегераном про припинення бойових дій та уникнути нового інфляційного стрибка – якраз напередодні проміжних виборів.

Як дорожчає пальне в США?

Але поки ціни продовжують рости. На початку травня бензин для американців вперше з липня 2022 року коштував понад 4,50 долара за галон, писав Reuters. Водночас найбільші середні цінники зафіксували в Каліфорнії – 6,14 долара за галон.

З наближенням піка літнього сезону поїздок, стрімке зростання цін на пальне становить серйозний політичний ризик для президента та його Республіканської партії, які готуються до проміжних виборів,

– також зазначали в матеріалі.

До слова, у Morgan Stanley зазначають, що запаси бензину в США скорочуються швидше, аніж це зазвичай відбувається в сезон. За базовим прогнозом, до кінця серпня вони можуть опуститися нижче 200 мільйонів барелів – майже до історичних мінімумів для літа. А от попит на пальне залишається відносно стійким попри високі ціни на заправках. Водночас міністр фінансів Скотт Бессент вважає, що до кінця 2026 року нафта почне дешевшати.

Натомість в ексклюзивному коментарі 24 Каналу політтехнолог Михайло Шейтельман звернув увагу на те, що США та Іран "близькі до мирного погодження". За словами експерта, наразі Трамп у складній ситуації, але надія на домовленості є.

Що відомо про тарифну політику США?