Чому олія дорожчає через нафту?

Це пов'язано з очікуваннями щодо збільшення попиту на біопаливо. Деталі пояснили в Bloomberg у п'ятницю, 1 травня.

Дивіться також Кешбек на пальне, субсидії й тарифи на комуналку: що зміниться для українців з 1 травня

Загалом ціни на олії, зокрема соняшникову, пальмову, ріпакову та соєву, наразі перебувають на найвищому рівні з часу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.



Як зростали ціни на рослинні олії / Bloomberg, дані UN's FAO

Річ у тім, що в умовах дефіциту пального після початку війни в Ірані уряди різних країн дедалі більше звертають увагу на біопаливо, як-от етанол. Його виробляють із сільськогосподарських культур і використовують для автомобілів, суден та навіть літаків.

Ба більше, популярність такої альтернативи почала стрімко зростати ще на початку 2000-х років – на тлі курсу на "зелену" енергетику. Серед переваг відзначали:

створення стабільного ринку збуту на агрокультури;

побічні продукти виробництва, як-от корми для тварин, що допомагає стримувати ціни на м'ясо.

Проте зростання попиту на біопаливо має і зворотний бік. Критики застерігають, що розширення його виробництва може стати пріоритетнішим за продовольство, особливо в неврожайні роки.

До речі! Нещодавно в ООН уже попередили, що потенційний перехід на біопаливо посилить коливання цін на харчові продукти, особливо в Африці та Азії.

Наразі зміни вже відображається на полицях супермаркетів. Так, японська компанія Showa Sangyo цього тижня підняла ціни на олію для смаження на понад 25%.

Що відбувається з цінами в Україні?