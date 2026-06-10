Як зростає інфляція у США

Очікується, що оприлюднений у середу індекс споживчих цін (CPI) покаже вже третій поспіль місяць високої річної інфляції, пише Reuters.

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Такі рекордні за останні роки темпи інфляції збільшили навантаження на домогосподарства. У підсумку дедалі більше американців не можуть собі дозволити звичний рівень життя або змушені витрачати заощадження, щоб жити, як раніше.

Аналітики прогнозують, що в травні інфляція вдруге поспіль випередить темпи зростання зарплат у США. А це означає, що реальні доходи американців скорочуються.

Якщо така тенденція збережеться, це створить проблеми для споживчих витрат домогосподарств у другій половині року,

– попередив головний економіст RSM Джозеф Брусуелас.

За прогнозом економістів, річна інфляція у травні сягне 4,2%. Це буде найвищий показник за три роки – із квітня 2023 року.

Додамо, що в попередні місяці інфляція в США була нижчою:

у квітні дорівнювала 3,8%;

у березні – 3,3%.

Без урахування цін на продукти харчування та енергоносії базова інфляція в США, за прогнозами, у травні прискорилася до 2,9% у річному вимірі після 2,8% у квітні.

Водночас останніми тижнями ціни на пальне у США дещо знизилися після укладення перемир'я з Іраном. Відтак, частина економістів припускає, що травень міг стати піковим місяцем для інфляції.

Існує висока ймовірність того, що річна інфляція досягне локального максимуму саме у травні. Водночас ціни на нафту можуть знову різко зрости залежно від розвитку подій на Близькому Сході,

– пояснив головний економіст Santander U.S. Capital Markets Стівен Стенлі.

Зауважте! У вівторок, 9 червня, США атакували Іран у відповідь на збиття американського ударного вертольота Apache, який патрулював над Ормузькою протокою. Новий виток ескалації одразу вплинув на світові ринки – ціни на нафту в середу знову зросли.