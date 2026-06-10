Как растет инфляция в США

Ожидается, что обнародованный в среду индекс потребительских цен (CPI) покажет уже третий подряд месяц высокой годовой инфляции, пишет Reuters.

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Такие рекордные за последние годы темпы инфляции увеличили нагрузку на домохозяйства. В итоге все больше американцев не могут себе позволить привычный уровень жизни или вынуждены тратить сбережения, чтобы жить, как раньше.

Аналитики прогнозируют, что в мае инфляция второй раз подряд опередит темпы роста зарплат в США. А это означает, что реальные доходы американцев сокращаются.

Если такая тенденция сохранится, это создаст проблемы для потребительских расходов домохозяйств во второй половине года,

– предупредил главный экономист RSM Джозеф Брусуэлас.

По прогнозу экономистов, годовая инфляция в мае достигнет 4,2%. Это будет самый высокий показатель за три года – с апреля 2023 года.

Добавим, что в предыдущие месяцы инфляция в США была ниже:

в апреле равнялась 3,8%;

в марте – 3,3%.

Без учета цен на продукты питания и энергоносители базовая инфляция в США, по прогнозам, в мае ускорилась до 2,9% в годовом измерении после 2,8% в апреле.

В то же время в последние недели цены на топливо в США несколько снизились после заключения перемирия с Ираном. Поэтому, часть экономистов предполагает, что май мог стать пиковым месяцем для инфляции.

Существует высокая вероятность того, что годовая инфляция достигнет локального максимума именно в мае. В то же время цены на нефть могут снова резко вырасти в зависимости от развития событий на Ближнем Востоке,

– пояснил главный экономист Santander U.S. Capital Markets Стивен Стэнли.

Обратите внимание! Во вторник, 9 июня, США атаковали Иран в ответ на сбивание американского ударного вертолета Apache, который патрулировал над Ормузским проливом. Новый виток эскалации сразу повлиял на мировые рынки – цены на нефть в среду снова выросли.