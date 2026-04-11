Как изменилась жизнь американцев из-за цен на топливо?

Трудности испытывают водители по всей территории США, ведь их расходы на топливо выросли вдвое с конца февраля, пишет Reuters.

По данным сервиса отслеживания GasBuddy, в пятницу топливо в США достигло новых рекордов:

средняя цена бензина составляла 4,16 доллара за галлон;

за галлон; дизель подорожал до 5,67 доллара.

Это самые высокие показатели со времен полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. И это при том, что приближается летний сезон путешествий.

По словам аналитика GasBuddy Патрика Де Хаана, рост цен означает для американцев дополнительные расходы на топливо – примерно на 10,4 миллиарда долларов больше, чем в прошлом году за тот же период.

Эти цены бьют очень сильно. Раньше дизель стоил чуть больше 2 долларов за галлон, теперь может дойти до 6. Есть выплаты за грузовик, надо покупать шины, менять масло, и еще семью содержать. Это нас просто убивает,

– жалуется дальнобойщик из Хьюстона Эдди Эскивел.

Жительницу Денвера Кари Дайлонг высокие цены уже заставили изменить образ жизни. Теперь она вынуждена отказываться от поездок в выходные и больше времени проводить дома. Дело в том, что значительная часть ее зарплаты теперь идет на топливо.

Я гораздо больше сижу дома и меньше куда-то езжу, потому что теперь трачу значительно большую часть зарплаты на бензин, чтобы просто добраться до работы,

– говорит она.

Ситуацию осложняет то, что даже после завершения войны в Иране цены могут оставаться высокими. Специалисты считают, что быстрого возвращения к довоенным ценам не будет.

Мы ожидаем, что геополитическая премия за риск сохранится на рынке. Вместо резкого падения цены будут снижаться постепенно и оставаться выше довоенного уровня,

– уверен аналитик Rystad Energy Вэй Рен Ган.

Обратите внимание! Высокие цены на топливо заставляют американцев меньше заправляться. По данным правительства США, спрос на бензин накануне Пасхи упал до 8,6 миллиона баррелей в сутки – это на 9% меньше, чем в прошлом году.

Как цены на бензин раскручивают инфляцию?

Из-за подорожания топлива инфляция в марте в США подскочила до самого высокого уровня за последние два года, пишет Politico.

По данным Министерства труда США, она достигла 3,3% в годовом измерении. При этом цены на бензин выросли на целых 21,2%.

Именно подорожание энергоносителей обеспечило почти три четверти месячного роста индекса потребительских цен,

– отмечает издание.

В США цены на бензин традиционно сильно влияют на политику. Президент Дональд Трамп ранее неоднократно подчеркивал, что снизит цены на топливо, продвигая политику доступности.

Теперь, когда обещания не оправдались, его рейтинг падает накануне промежуточных выборов. А демократы активно используют тему войны в Иране и ее влияния на цены.

Каждая семья, которая пытается заправить авто или купить продукты, хорошо знает, кто за это отвечает,

– говорит сенатор Элизабет Уоррен.

Важно! В Белом доме уверяют, что подорожание, вызванное войной, – это временное явление. Однако чем дольше Ормузский пролив остается закрытым для большинства танкеров, тем больше нарастают экономические проблемы.

Как страны борются с ростом цен?