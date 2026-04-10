Сколько авиатоплива осталось в Европе?

Ожидается, что имеющиеся запасы авиатоплива могут иссякнуть уже во второй половине мая, даже с учетом последних морских поставок из Персидского залива, пишет итальянское издание Corriere della Sera.

Смотрите также Авиатопливо под угрозой: какие последствия ждут Украину и Воздушные силы из-за мирового кризиса

В итоге стратегических резервов Европы не хватит, чтобы обеспечить полноценные авиаперевозки в ряде регионов во время пиковых летних нагрузок.

По данным источников, в некоторых государствах ситуация критическая:

большинство стран имеют авиатоплива на 30 дней резерва;

в некоторых запас только на 8 – 10 дней работы авиации;

только две страны обеспечены авиакеросином на 90 дней.

Например, в Италии, по предварительным оценкам, есть запас авиатоплива на 30 – 60 дней. Однако часть экспертов отмечает, что для фактической безопасности керосина хватит как минимум до конца мая.

Риск дефицита авиакеросина в Европе за несколько дней перешел из гипотетического в реальный,

– отметил собеседник издания.

Другой источник сообщил, что в некоторых европейских аэропортах уже фиксируют трудности с поставками авиатоплива, хотя официально они это не подтверждают.

А в некоторых случаях аэропорты ограничивают заправку частных самолетов, отдавая предпочтение рейсовым авиакомпаниям.

По оценкам источников, май станет критическим периодом. Если новые партии с Востока так и не поступят, Европа может использовать стратегические резервы, а впоследствии – ограничить поставки авиакеросина в отдельных странах.

Заметьте! Наиболее уязвимыми в этой ситуации могут оказаться государства Восточной Европы и небольшие страны Западной Европы, считают аналитики.

Почему Европа страдает от дефицита авиатоплива?

Европа импортирует около 43% авиационного топлива в год из Персидского залива. Поскольку Иран заблокировал движение танкеров через Ормузский пролив после начала военных действий, объемы поставок резко сократились.

Дополнительно дефицит авиакеросина усиливает то, что европейские нефтеперерабатывающие заводы уже работают на максимальных мощностях, поэтому увеличить производство в короткие сроки не могут...

Сейчас в Брюсселе ожидают, что перебои с поставками энергоресурсов будут длиться долго и готовятся к худшему. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в интервью изданию Financial Times рассказал, что ЕС рассматривает "все возможные варианты".

В частности, не исключают возможность нормирования авиационного топлива и дизеля, а также использование стратегических запасов.

Мы относимся к этому очень серьезно и готовы действовать, когда и если это станет необходимым. Нам нужно сохранять все варианты открытыми, и если это действительно, как я прогнозирую, длительный кризис, то эти инструменты понадобятся и на более позднем этапе,

– отметил еврокомиссар.

Важно! Даже если импорт топлива из Персидского залива в Европу восстановится, понадобится несколько недель на его транспортировку. Большие суда могут потребовать до двух месяцев для полного цикла поставки.

Кто может помочь Европе с авиатопливом?