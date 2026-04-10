Скільки авіапального залишилось в Європі?

Очікується, що наявні запаси авіапального можуть вичерпатися вже у другій половині травня, навіть з урахуванням останніх морських постачань із Перської затоки, пише італійське видання Corriere della Sera.

У підсумку стратегічних резервів Європи не вистачить, щоб забезпечити повноцінні авіаперевезення у низці регіонів під час пікових літніх навантажень.

За даними джерел, у деяких державах ситуація критична:

більшість країн мають авіапального на 30 днів резерву;

у деяких запас лише на 8 – 10 днів роботи авіації;

лише дві країни забезпечені авіагасом на 90 днів.

Наприклад, в Італії, за попередніми оцінками, є запас авіапального на 30 – 60 днів. Однак частина експертів зазначає, що для фактичної безпеки гасу вистачить щонайменше до кінця травня.

Ризик дефіциту авіагасу в Європі за кілька днів перейшов із гіпотетичного в реальний,

– зазначив співрозмовник видання.

Інше джерело повідомило, що у деяких європейських аеропортах уже фіксують труднощі з постачанням авіапального, хоча офіційно вони це не підтверджують.

А в деяких випадках аеропорти обмежують заправку приватних літаків, віддаючи перевагу рейсовим авіакомпаніям.

За оцінками джерел, травень стане критичним періодом. Якщо нові партії зі Сходу так і не надійдуть, Європа може використати стратегічні резерви, а згодом – обмежити постачання авіагасу в окремих країнах.

Зауважте! Найбільш вразливими у цій ситуації можуть виявитися держави Східної Європи та невеликі країни Західної Європи, вважають аналітики.

Чому Європа страждає від дефіциту авіапального?

Європа імпортує близько 43% авіаційного пального на рік з Перської затоки. Оскільки Іран заблокував рух танкерів через Ормузьку протоку після початку воєнних дій, обсяги постачання різко скоротилися.

Додатково дефіцит авіагасу підсилює те, що європейські нафтопереробні заводи вже працюють на максимальних потужностях, тому збільшити виробництво в короткі терміни не можуть..

Наразі у Брюсселі очікують, що перебої з постачанням енергоресурсів триватимуть довго і готуються до найгіршого. Єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен в інтерв’ю виданню Financial Times розповів, що ЄС розглядає "усі можливі варіанти".

Зокрема, не відкидають можливість нормування авіаційного пального та дизелю, а також використання стратегічних запасів.

Ми ставимося до цього дуже серйозно і готові діяти, коли і якщо це стане необхідним. Нам потрібно зберігати всі варіанти відкритими, і якщо це справді, як я прогнозую, тривала криза, то ці інструменти знадобляться і на пізнішому етапі,

– зауважив єврокомісар.

Важливо! Навіть якщо імпорт пального із Перської затоки до Європи відновиться, знадобиться кілька тижнів на його транспортування. Великі судна можуть потребувати до двох місяців для повного циклу постачання.

Хто може допомогти Європі з авіапальним?