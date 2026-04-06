Як зросли ціни на авіапаливо і чи спостерігається дефіцит?

За останній місяць ціни на авіаційне паливо підскочили майже на 100 доларів пише Business Insider.

І оскільки війна На Близькому Сході затягується, авіаційне паливо стає все менш доступним для країн, які не виробляють його власноруч або мають обмежені запаси.

Виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біро заявив, що втрати нафти у квітні будуть вдвічі більшими, ніж у березні, що призведе до зростаючого дефіциту авіаційного палива та дизельного палива.

Ми бачимо це в Азії, але скоро, я думаю, у квітні чи травні, це пошириться і на Європу,

– сказав він.

Уже зараз подорожі в Азії стали набагато дорожчими, багато авіакомпаній додають паливні надбавки або взагалі скасовують рейси:

Які авіакомпанії готуються урізати рейси:

Ryanair, найбільша авіакомпанія Європи , заявила, що розглядає можливість скорочення кількості маршрутів.

Lufthansa також готується до найгіршого. Компанія має команди, які розробляють плани реагування на кризові ситуації.

Речник Scandinavian Airlines заявив, що авіакомпанія скоротить близько 1000 рейсів через зростання цін на авіапаливо.

Генеральний директор United Airlines Скотт Кірбі у нещодавній службовій записці для співробітників заявив, що компанія скоротить кількість рейсів протягом наступних двох кварталів.

У короткостроковій перспективі це означає тактичне скорочення польотів, які тимчасово невигідні в умовах високих цін на нафту,

– сказав Кірбі.

Авіакомпанія Air New Zealand заявила, що скоротить кількість своїх рейсів приблизно на 5%, або близько 1100, на початку травня.

Ми зосереджені на консолідації рейсів, які виконуються, наприклад, не в години пік, або там, де є альтернатива, за допомогою якої ми можемо знову розмістити клієнтів,

– сказав генеральний директор Ніхіл Равішанкар.

Авіакомпанія Vietnam Airlines призупинила сім внутрішніх рейсів з 1 квітня. Вона також скоротить обсяг рейсів на 10 – 20% на місяць протягом наступного фінансового кварталу, якщо ціни на авіаційне паливо зростуть до 160 – 200 доларів за барель.

Інші місцеві авіакомпанії, включаючи Vietjet Air та Bamboo Airways, також скоротять кількість рейсів.

Чого очікувати від цін на пальне в Україні?

Зростання цін на пальне в Україні, яке тривало в березні, може продовжитися у квітні. Однак спрогнозувати подальшу динаміку складно з огляду на невизначеність ситуації на світових ринках, що провокує спекуляції. Про це в коментарі 24 Каналу розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Нині ситуація на світовому ринку нафти та пального залишається надзвичайно нестабільною через війну на Близькому Сході та ризики для судноплавства в Ормузькій протоці, через яку проходить близько 20% світового експорту нафти.

Сергій Куюн, директор консалтингової компанії "А-95" Сьогодні на ринку ніхто не знає, що буде завтра, це в буквальному сенсі. У березні ми побачили взагалі безпрецедентні коливання, коли одного дня плюс 20% світовий ринок дає, а наступного дня мінус стільки ж. Проблема в тому, що ніхто не може спрогнозувати ціни на ринку. Саме це призводить до величезних спекуляцій, тому що всі страхуються й заламують просто неймовірні цінники. Хеджфонди деякий час взагалі не працювали, тобто ніхто не хотів ці ризики на себе брати.

Експерт зауважує, що штовхати вартість пального для споживачів угору буде підвищення цін на нафту. У березні відбувся рекордний місячний стрибок, однак квітень розпочався зі зниження.

Найскладнішою Сергій Куюн називає ситуацію з дизельним пальним, оскільки вільні обсяги для закупівлі на ринку дуже обмежені.

Прогноз по дизелю буде йти вгору. Зараз 87 – 88 гривень за літр по максимуму, я думаю, що цього тижня до 90 можемо дійти. По бензину більш спокійна ситуація: його дуже багато, є запаси, тому там не дуже якась видатна динаміка,

– говорить експерт.

Нині, за словами експерта, дефіциту дизпалива в Україні наразі немає й не передбачається. Компанії майже завершили контрактування на квітень, а багато трейдерів продовжують шукати й знаходити обсяги з різних джерел.

