Раніше ізраїльська армія відмовлялась надавати таку інформацію, повідомляє Bloomberg.

Що відомо про арсенали Ірану та "Хезболли"?

Два високопоставлені чиновники повідомили, що до початку війни в регіоні Іран мав 2000 ракет. Близько 500 були використані для ударів по Ізраїлю та країнах Перської затоки. Приблизно стільки ж знищені арміями США та Ізраїлю. Терористична організація "Хезболла" має 10 000 ракет.

Щодня з території Лівану запускають від 200 до 250 ракет. Більшість з цих ракет спрямовані на північ Ізраїлю. Вони змушують десятки тисяч мирних мешканців цілодобово перебувати у бомбосховищах. ЦАХАЛ заявив, що вдосконалює свої технології виявлення запуску, щоб дати жителям міст і селищ, до яких долітають ракети "Хезболли", більше часу, щоб дістатись до сховища.

Доведеться інвестувати багато ресурсів. Чесно кажучи, я повинен сказати вам, що він (запас ракет – 24 Канал) не досягне нуля. Я не впевнений, що ми здатні зробити набагато більше, щоб зупинити залпи,

– сказав офіцер військово-повітряних сил, полковник розвідки, на умовах анонімності.

Що відомо про наміри Ірану й США продовжувати війну?

Іран і "Хезболла" не прокоментували розмір своїх запасів зброї. Очевидно, що вони й далі готуються вести війну і не бажають йти на поступки США.

Ізраїльські військові вважають, що Іран здатний продовжувати стріляти надалі. Враховуючи нинішні темпи обстрілів Ірану та його союзника "Хезболли", більш ніж через 5 тижнів після початку війни, чимало експертів вважають, що в сторін можуть бути ресурси продовжувати її ще не один місяць.

Ізраїль обіцяє відповідати на іранські атаки ударами та зменшувати здатність режиму ісламської республіки функціонувати. Президент США Дональд Трамп погрожує атакувати іранські мости та електростанції вже найближчими днями.

Що відомо про спроби закінчити війну на Близькому Сході?