Це може бути найбільше наземне вторгнення Ізраїлю на територію його північного сусіда з 2006 року. Про це повідомили в Axios.

Яку операцію планують провести у Лівані?

Ізраїльський чиновник заявив, що країна збирається зробити те саме, що відбувалося в Газі. За його словами потрібно знести ліванські будівлі, у яких "Хезболла" зберігає зброю та боєприпаси.

У виданні зазначили, що така операція може призвести до тривалої ізраїльської окупації південного Лівану. США підтримають таке рішення, проте наголошують на обмеженні шкоди та прямих переговорах між країнами.

Таке рішення приймав уряд Ізраїлю після того, як "Хезболла" запустила понад 200 ракет у рамках скоординованої атаки.

До цього нападу ми були готові до припинення вогню в Лівані, але після нього немає шляху назад від масштабної операції,

– заявив ізраїльський чиновник.

Натомість лідер "Хезболли" заявив, що дипломатичні зусилля уряду Лівану не допомогли забезпечити суверенітет країни та захистити мирне населення. Також з початку конфлікту близько 800 000 ліванських мирних жителів були переміщені, з яких 773 особи загинули.

