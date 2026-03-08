Ізраїль заявив, що його метою були іранські командири, що діють у столиці Лівану. Про це повідомили в Reuters.

Навіщо Ізраїль вдарив по готелю?

Рано вранці 8 березня Ізраїль завдав удару по готелю Ramada в Бейруті, внаслідок чого загинули 4 людей. Країна згодом заявила, що в кімнаті перебували іранські командири, проте жодних імен не назвали.

Це перша ізраїльська атака на центр Бейрута після відновлення бойових дій з "Хезболлою". Також через удари по району Рауше поранено 10 людей.

Командири Ліванського корпусу сил "Кудс" діяли для здійснення терористичних атак проти держави Ізраїль та її цивільного населення, одночасно діючи на користь Корпусу вартових ісламської революції в Ірані,

– заявили ізраїльські військові.

У готелі також перебували й переселенці, які тікали від війни. Деякі з цих людей покинули готель через можливість подальшого бомбардування.

Нагадаємо, що армія оборони Ізраїлю увійшла до південної частини Лівану. Військові завдають прицільних ударів по об'єктах "Хезболли", щоб запобігти проникненню на територію країни.

