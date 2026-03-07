Знищення радара AN/TPY-2 вважається великим ударом по системах повітряної та протиракетної оборони в регіоні. Про це пише The Bloomberg.

Що означає втрата радара AN/TPY-2?

Супутникові знімки показують, що радар AN/TPY-2 та допоміжне обладнання були знищені на авіабазі Муваффак Салті в Йорданії на початку війни. Це один з найуспішніших ударів Ірану до цього часу.

Системи THAAD призначені для знищення балістичних ракет на межі атмосфери, що дозволяє їм боротися з більш складними загрозами, порівняно з батареями Patriot.

Через втрату радара AN/TPY-2 перехоплення ракет доведеться покладати на системи Patriot, ракети PAC-3 для яких і так обмежені.

Довідка: Американські військові та їхні партнери мають інші радари, які можуть продовжувати забезпечувати прикриття, що пом'якшує втрату будь-якого окремого радара.

США мають вісім систем THAAD у світі, зокрема в Південній Кореї та на Гуамі. Кожна батарея коштує близько 1 мільйрда доларів, з яких 300 мільйонів доларів припадає на радар.

"Це рідкісні стратегічні ресурси, і їхня втрата – великий удар, – зазначив Том Карако, експерт з протиракетної оборони Центру стратегічних та міжнародних досліджень.

Батарея THAAD складається з 90 солдатів, шести автотранспортних пускових установок і 48 перехоплювачів (по 8 на установку), одного радара TPY-2 та тактичного командного й комунікаційного пункту. Кожна ракета-перехоплювач, вироблена Lockheed Martin, коштує близько 13 мільйонів доларів.

Системи ППО та ПРО в Перській затоці були перевантажені і часом не могли ефективно відбити іранські атаки дронів та балістичних ракет. Через це зростає занепокоєння, що запаси сучасних ракет-перехоплювачів, як THAAD і PAC-3, можуть швидко вичерпатися.

У п'ятницю підрядники оборонної промисловості, зокрема Lockheed та RTX, зустрілися в Білому домі, оскільки Пентагон намагається прискорити виробництво озброєння.

Що відомо про перебіг подій на Близькому Сході?