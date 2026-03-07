Уничтожение радара AN/TPY-2 считается большим ударом по системам воздушной и противоракетной обороны в регионе. Об этом пишет The Bloomberg.

Что означает потеря радара AN/TPY-2?

Спутниковые снимки показывают, что радар AN/TPY-2 и вспомогательное оборудование были уничтожены на авиабазе Муваффак Салти в Иордании в начале войны. Это один из самых успешных ударов Ирана до сих пор.

Системы THAAD предназначены для уничтожения баллистических ракет на границе атмосферы, что позволяет им бороться с более сложными угрозами, по сравнению с батареями Patriot.

Из-за потери радара AN/TPY-2 перехват ракет придется возлагать на системы Patriot, ракеты PAC-3 для которых и так ограничены.

Справка: Американские военные и их партнеры имеют другие радары, которые могут продолжать обеспечивать прикрытие, что смягчает потерю любого отдельного радара.

США имеют восемь систем THAAD в мире, в частности в Южной Корее и на Гуаме. Каждая батарея стоит около 1 миллиона долларов, из которых 300 миллионов долларов приходится на радар.

"Это редкие стратегические ресурсы, и их потеря – большой удар, – отметил Том Карако, эксперт по противоракетной обороне Центра стратегических и международных исследований.

Батарея THAAD состоит из 90 солдат, шести автотранспортных пусковых установок и 48 перехватчиков (по 8 на установку), одного радара TPY-2 и тактического командного и коммуникационного пункта. Каждая ракета-перехватчик, произведенная Lockheed Martin, стоит около 13 миллионов долларов.

Системы ПВО и ПРО в Персидском заливе были перегружены и порой не могли эффективно отразить иранские атаки дронов и баллистических ракет. Из-за этого растет беспокойство, что запасы современных ракет-перехватчиков, как THAAD и PAC-3, могут быстро иссякнуть.

В пятницу подрядчики оборонной промышленности, в частности Lockheed и RTX, встретились в Белом доме, поскольку Пентагон пытается ускорить производство вооружения.

Что известно о ходе событий на Ближнем Востоке?