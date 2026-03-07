Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в эфире Fox News.

Что рассказал Бессент о расширении операции против Ирана?

Скотт Бессент отметил, что сейчас иранцы воюют на двух фронтах. По словам главы Минфина США, иранские военные ведут проигрышную военную битву, где их разгромили.

Как сказали сегодня вечером министр обороны Гегсет, генерал Кейн и президент Трамп, сегодня будет самая большая бомбардировочная кампания, которая нанесет наибольший ущерб иранским ракетным установкам и заводам, которые производят ракеты,

– отметил Бессент, говоря о новом ударе США по Ирану.

По словам американского министра, эта бомбардировочная компания существенно ухудшит положение сторонников режима аятоллы. По словам Бессента, предыдущая американская кампания по бомбардировкам Ирана "была потрясающей".

Кстати, политолог Вадим Денисенко в эфире 24 Канала спрогнозировал несколько вариантов развития событий с операцией США против Ирана. В то же время эксперт сразу отметил, что разговоры о том, что война продлится до сентября или еще 25 лет – это все пока только догадки.

Сколько еще может длиться операция США в Иране?