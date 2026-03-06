Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

Сколько еще продлится конфликт на Ближнем Востоке?

По словам собеседников издания, чиновник сообщил министрам, что сейчас в рамках операции главное внимание американских военных сосредоточено на иранских ракетных установках, складах, а также заводах.

По данным источников, хоть Марко Рубио заверил в том, что Соединенные Штаты не пытаются прежде всего изменить действующий режим в Иране, однако дал понять, что Вашингтон стремится, чтобы этой страной все же руководили другие лица.

Кроме вышеупомянутого, госсекретарь США добавил, что сейчас Вашингтон не ведет никакого диалога с Тегераном, поскольку, по его мнению, любые переговоры на данном этапе подорвали бы выполнение текущих военных задач США.

Axios констатирует, что атаки со стороны США и Израиля продолжаются уже 7 сутки подряд. Иран совместно с "Хезболлой" Ливана и шиитской группировки в Ираке продолжают наносить удары по американским базам и другим странам.

Несмотря на это, как отмечает издание, масштабы атак с иранской стороны значительно сократились – ориентировочно на 90% по сравнению с первым днем эскалации. США и Израиль заявляли об уничтожении 60% ракетных установок и запасов Ирана.

Какова позиция США по Ирану?