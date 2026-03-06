Трамп категорически настроен относительно судьбы Ирана. Свои мысли о мирном соглашении со страной он написал в собственной социальной сети Truth Social.
Смотрите также Россия предоставляет Ирану разведывательные данные для атак на войска США, – WP
Что сказал Трамп о возможном мирном соглашении?
Президент США заявил, что Соединенные Штаты не будут заключать никакого соглашения с Ираном, если Тегеран не согласится на безусловную капитуляцию.
По словам Трампа, после этого и избрания "великого и приемлемого лидера" США вместе с союзниками и партнерами будут работать над тем, чтобы вывести Иран из кризиса. Он отметил, что международные партнеры приложат усилия, чтобы помочь стране восстановиться и сделать ее экономически "большей, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде".
Также американский лидер добавил, что, по его убеждению, Иран будет иметь "большое будущее".
Напомним, что Иран, в свою очередь, отказывается вести переговоры с США и не просил о прекращении огня. Страна готова к наземной борьбе с США.
Операция США в Иране: последние новости
The Washinghton Post сообщает, что Россия предоставляет Ирану разведданные для ударов по американским силам. Эксперты издания считают, что это может объяснить высокую точность иранских атак, которые прорывают системы ПВО США и Израиля.
Владимир Зеленский заявил, что США попросили Украину о помощи в защите от "Шахедов" на Ближнем Востоке. Президент Украины поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов.
На днях, Израиль начал второй этап войны на Ближнем Востоке, сосредоточивая атаки на подземных объектах Ирана для уничтожения баллистических ракет. Операция "Эпическая ярость" привела к уменьшению запусков ракет и беспилотников из Ирана, что может указывать на сохранение иранских ракетных запасов для длительного конфликта.