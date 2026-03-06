Трамп категорически настроен относительно судьбы Ирана. Свои мысли о мирном соглашении со страной он написал в собственной социальной сети Truth Social.

Что сказал Трамп о возможном мирном соглашении?

Президент США заявил, что Соединенные Штаты не будут заключать никакого соглашения с Ираном, если Тегеран не согласится на безусловную капитуляцию.

По словам Трампа, после этого и избрания "великого и приемлемого лидера" США вместе с союзниками и партнерами будут работать над тем, чтобы вывести Иран из кризиса. Он отметил, что международные партнеры приложат усилия, чтобы помочь стране восстановиться и сделать ее экономически "большей, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде".

Также американский лидер добавил, что, по его убеждению, Иран будет иметь "большое будущее".

Напомним, что Иран, в свою очередь, отказывается вести переговоры с США и не просил о прекращении огня. Страна готова к наземной борьбе с США.

