Об этом говорится в материале CNN.

Что думает окружение Трампа об операции в Иране?

Уже через несколько дней после начала боев в Иране многие из окружения Дональда Трампа хотят, чтобы США немедленно вышли из этой кампании.

По словам нескольких осведомленных источников, операция США в Иране вызвала опасения среди помощников и советников Трампа относительно политических последствий втягивания страны в длительную войну без четкой конечной цели и с малой поддержкой общественности.

Внутри администрации главы Белого дома помощники до сих пор пытаются понять, почему страна начала операцию и что именно будет дальше.

Журналисты отмечают, что иранская кампания в целом непопулярна среди американцев. По данным предварительных опросов, избиратели опасаются очередного конфликта на Ближнем Востоке и не имеют четкого представления о целях администрации. Это также привело к расколу среди деятелей движения MAGA, частично построенного на обещании Трампа 2016 года "отказаться от провальной политики создания государства и смены режима".

В администрации Трампа также опасаются, что кампания может перерасти в затяжную войну без четко определенных целей и без заметных политических дивидендов. Они предостерегают, что США неизбежно столкнутся с новыми военными потерями.

Кроме того, война на Ближнем Востоке уже вызвала турбулентность на фондовых рынках и рост цен на энергоносители, что может повлиять на настроения избирателей.

Один из собеседников, который поделился своим мнением, назвал продолжение войны "политическим риском без всяких оговорок" и добавил, что остается только "надеяться, что все не пойдет совсем не так".

В то же время Дональда Трампа вдохновили первые успехи операции – в частности ликвидация верховного лидера Ирана Али Хаменеи и поражение ключевых объектов. Он, вероятно, воспринял это как сигнал, что американское общество поддержит дальнейшее продолжение кампании.

Однако некоторые советники и другие люди из его окружения пытаются убедить президента в обратном. Они призывают как можно быстрее завершить запланированные действия и "объявить победу", как только это можно будет сделать хотя бы относительно убедительно.

